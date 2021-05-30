أحدث ظهور للفنانة ليلى أحمد زاهر بصحبة والدها: «ربنا يحفظك ويخليك لينا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها بأحدث صورة لها مع والدها أحمد زاهر وشقيقتها الصغرى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصورة مع والدها وشقيقتها، علقت: «ربنا يحفظك ويخليك لينا»، وانهالت تعليقات متابعيها ابرزها: «ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم» ورد الفنان أحمد زاهر: «ويخليكم ليا يا أحلى وأجمل حاجة في حياتي».

ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر في تقديم الموسم الثاني من البرنامج الترفيهي «هزر فزر» الذي يعتمد على استضافة فريقين من الفنانين، ليتنافسا في مجموعة من الألعاب المختلفة التي تعتمد على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وكانت الفنانة هنا زاهد، هي من قدمت الموسم الأول من البرنامج الترفيهي.

وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر التريند بعد نشر صورة عبر «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية فستان أزرق، طويل ذو أكمام طويلة، أوف شولدر، من توقيع المصمم سامو هجرس.

واعتمدت الفنانة ليلى أحمد زاهر على المكياج الهادىء من الألوان الترابية، الذي جعلها محط أنظار الجميع ويتغزلون بها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

معلومات عن ليلى أحمد زاهر

ولدت في القاهرة في 30 أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

ابنة الفنان أحمد زاهر.

شقيقتها ملك أحمد زاهر، وهي فنانة شابة أتقنت العديد من الادوار، وكان آخر أعمالها مسلسل لؤلؤ، مع والدها والفنانة مي عمر.

بدأت مسيرتها الفنية وهي بعمر 5 سنوات، بعد أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم «عمر وسلمى»، وتوالت أدوارها لاحقا ما بين السينما والتلفزيون.

كانت من أبرز الجملة الشهيرة لها داخل فيلم «عمر وسلمى»، «انت بتعرف تعمل إيه.. يا ساتر».

يحرص والدها أحمد زاهر على عدم تقديمها أدوار الاغراء في الفن.