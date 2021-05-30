شاركت عادل إمام.. هكذا أصبحت ملامح الطفلة ملك عاصم بعد آخر ظهور لها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الطفلة ملك عصام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورًا لها بعدما أصبحت شابة وذلك بعد مرور 5 سنوات على ظهورها الأخير في مسلسلي «هذا المساء» و«حجر جهنم» مع نخبة من النجوم عام 2017.

بدأت مسيرة ملك عاصم الفنية عام 2014 من خلال مسلسل «صاحب السعادة» مع الفنان عادل إمام وفي 2015 شاركت في مسلسل الزعيم أيضاً «أستاذ ورئيس قسم» حيث قامت بدور طفلة تبحث عن والدها في ميدان التحرير بعد أن فقدها في ثورة 25 يناير وعثر عليها عادل إمام خلال أحداث المسلسل الذي عرض في رمضان 2015.

وتمتلك ملك العديد من المواهب الفنية منها الغناء والرقص كما أنها انضمت عام 2016 لإحدى عروض «مسرح مصر» مع الفنان أشرف عبد الباقي ونخبة من النجوم بجانب ظهورها اللافت بمسلسل «حجر جهنم» وجسدت دور ابنة كندة علوش.

كما أنها رفضت مشاركة الزعيم عادل إمام في مسلسله «مأمون وشركاه» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 وذلك بسبب انشغالها بالشهادة الابتدائية.

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وفي تصريحات سابقة قالت «ملك» لـ"الوطن"، إنها أجرت مجموعة بروفات على «مسرح مصر» تمهيدًا لمشاركتها في عرض «علي بابا والأربعين حرامي» والذي تم عرضه منذ سنوات على قناة mbc مصر.

يشار إلى أنها شاركت في مسلسل »هذا المساء» والأخير هو من بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داود، محمد فراج، حنان مطاوع، وإخراج تامر محسن الذى كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.

وكان لها ظهور خاص في مسلسل «حجر جهنم» الذي عرض عام 2017 وهو من إخراج حاتم علي وتأليف هالة الزغندي، وبطولة: كندة علوش، أروى جودة، شيرين رضا، إياد نصار، فريال يوسف، أميرة هاني، رنا خليل٬ بالإضافة إلى الطفلة ملك عاصم وهو أخر ظهور لها.