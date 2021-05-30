لايف ستايل

شاركت عادل إمام.. هكذا أصبحت ملامح الطفلة ملك عاصم بعد آخر ظهور لها (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملك عاصم

فاجأت الطفلة ملك عصام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورًا لها بعدما أصبحت شابة وذلك بعد مرور 5 سنوات على ظهورها الأخير في مسلسلي «هذا المساء» و«حجر جهنم» مع نخبة من النجوم عام 2017.

بدأت مسيرة ملك عاصم الفنية عام 2014 من خلال مسلسل «صاحب السعادة» مع الفنان عادل إمام  وفي 2015 شاركت في مسلسل الزعيم أيضاً «أستاذ ورئيس قسم» حيث قامت بدور طفلة تبحث عن والدها في ميدان التحرير بعد أن فقدها في ثورة 25 يناير وعثر عليها عادل إمام خلال أحداث المسلسل الذي عرض في رمضان 2015.

20e940462f.jpg

وتمتلك ملك العديد من المواهب الفنية  منها الغناء والرقص كما أنها انضمت عام 2016 لإحدى عروض «مسرح مصر» مع الفنان أشرف عبد الباقي ونخبة من النجوم  بجانب ظهورها اللافت بمسلسل «حجر جهنم» وجسدت دور ابنة كندة علوش.

1ac494a84a.jpg

كما أنها رفضت مشاركة الزعيم عادل إمام في مسلسله «مأمون وشركاه» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 وذلك بسبب انشغالها بالشهادة الابتدائية.

في عيد ميلاده الـ81.. صورة نادرة للفنان عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

وفي تصريحات سابقة قالت «ملك» لـ"الوطن"، إنها أجرت مجموعة بروفات على «مسرح مصر» تمهيدًا لمشاركتها في عرض «علي بابا والأربعين حرامي» والذي تم عرضه منذ سنوات على قناة mbc مصر.

0693c76e02.jpg

يشار إلى أنها شاركت في مسلسل »هذا المساء» والأخير هو من بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داود، محمد فراج، حنان مطاوع، وإخراج تامر محسن الذى كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.

30fa08893c.jpg

وكان لها ظهور خاص في مسلسل «حجر جهنم» الذي عرض عام 2017 وهو من إخراج حاتم علي وتأليف هالة الزغندي، وبطولة: كندة علوش، أروى جودة، شيرين رضا، إياد نصار، فريال يوسف، أميرة هاني، رنا خليل٬ بالإضافة إلى الطفلة ملك عاصم وهو أخر ظهور لها.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا