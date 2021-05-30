احذري أشياء في الثلاجة تنقل لك الفطر الأسود: تخلصي منها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بات الفطر الأسود هو الزعر الذي أُصيب شعوب العالم، بعدما خرج من دولة الهند، حتى اكتشاف حالات بالفعل مُصابة داخل البلاد، الأمر، خاصة مع استعداد وزارة الصحة والسكان لتجهيز أول غرفة عزل في مصر لمرضى الفطر الأسود.

كابوس مُزعج للمواطنون، أصبح يشبه الفوبيا من الإصابة بالعفن الأسود، خاصة إن أعراضه تتشابه مع أعراض كثيرة اللإصابة بفيروس كورونا المتفشي، فلا أحد يعرف موطنه، أو من أي جهة قد يصيبك.

أشياء في الثلاجة تنقل لك الفطر الأسود

من جانبه، كشف أحمد شاهين استاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، عن أمور موجودة في ثلاجة المنزل قد تنقل الفطر الأسود لك ولأسرتك.

مؤكدًا إن بعض الفواكه والخضروات، بل والخبز المحفوظ في الثلاجة، والتي وصلتحالتهما للعف، قد ينقلوا الفطر الأسود، قائلًا: «هو أسمه فطر العفن الأسود، وبينتقل من البيئة العفنة، زي الخضروات والفواكه أو الخبز».

وتابع استاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ «هُن»: «الموضوع خطر على أصحاب المناعة الضعيفة، ومصابي الأمراض المناعية سهل جدًا يتنقل ليهم».

مستطردًا: «الفطر ينتقل من أصل المكان العفن للإنسان، انتقل بسبب الجثث في الهند،وانتشار العفن».

ونصح الطبيب بالتخلص من الأطعمة التي تصل للعفن حتى تجنب الإصابة.

أعراض الفطر الأسود

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود ، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

١- حمى

2- سعال

3- ألم في الصدر

4- ضيق في التنفس

5- تورم في جانب الوجه

6- صداع

7- احتقان في الجيوب الأنفية

8- آلام في البطن

9- قىء

10- غثيان

11- نزيف بالجهاز الهضمي

12- دم بالبراز

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

14- جلطات

15- تلف الأعصاب

16- فقدان الوعى