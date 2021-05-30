في 90 ثانية «إيمان» تصل بقضية فلسطين للعالم: أغنية إنجليزية شاهدها 11 مليون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تجد الفتاة طريقةً للتعبير عن رفضها لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين إلا أن تصل بتلك القضية إلى العالم من خلال الحديث بلغتهم، فأنتجت أغنية باللغة الإنجليزية، لخصت خلالها قضية فلسطين في دقيقة ونصف، وتجاوزت أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع «إنستجرام»، حول العالم بجانب العديد من المشاركات عبر منصات التواصل.

الفتاة المصرية إيمان عسكر صاحبة الأغنية، والتي تعمل في مجال صناعة المحتوى، كشفت كواليسها، قائلةً إنها استخدمت كلمات بسيطة باللغة الإنجليزية تشرح من خلالها كيف احتلت إسرائيل فلسطين بمساعدة بريطانية والتي منحت الأرض الفلسطينية لليهود من خلال وعد «بلفور».

وقالت إيمان عسكر البالغة من العمر 32 عامًا ولديها طفلان: «فكرة الأغنية في الأساس تستهدف غير العرب لتعريفهم بالقضية الفلسطينية في دقيقة ونصف ولذلك اخترت إيقاع حكي قديم، الذي كان يستخدمه القراصنة في الغناء، وهو رتم سهل للغاية ويصل بسهولة إلى الغرب ومتحدثي اللغة الإنجليزية حول العالم، وبالفعل تفاعل العديد من الأشخاص مع الأغنية خاصة من لديه معلومات عن القضية».

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وأضافت لـ«هن»: «هناك جزء آخر أيضًا استهدفته فكرة الأغنية، وهم الأشخاص المغيبون بسبب بعض وسائل الإعلام التي تروج للأكاذيب حول القضية، وهؤلاء يتأثرون بهذه الرسائل الإعلامية لعدم معرفتهم بقصة فلسطين من البداية، فمنهم من يقتنع بأنها قضية وليدة اللحظة ولا يعلمون شيئًا عن جذور القضية وكيف بدأت».

وتابعت: «تلقيت العديد من التعليقات الإيجابية وجزء صغير من التعليقات العنصرية غير المرحبة بكلمات الأغنية، لكن الجزء المؤيد والذي وجه لي الشكر على توضيح معاناة دولة فلسطين مع الاحتلال وأكدوا أنهم لا يعرفون كم الجرم الذي لحق بأهلها خلال عقود طويلة».

وواصلت: «كان هناك تفاعل كبير من مواطنين في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، ولفت نظري أن مواطني دولة سنغافورة لا يعرفون أي شيء عن الصراع العربي الإسرائيلي، وفوجئوا بأن إسرائيل مجرد كيان محتل لا حق له في هذه الأرض، ورغم أن حكومة بلادهم تربطها علاقات مع إسرائيل إلا أنهم تفاعلوا مع كلمات الأغنية وأرسلوا العديد من الرسائل، كما تلقيت رسائل شكر أيضًا من بعض المواطنين باليونان وإنجلترا على اختصار هذه القضية في كلمات أعتبروها معبرة».