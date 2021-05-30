تعليمات دلال عبد العزيز اليومية لسمير غانم قبل النوم.. «ست مصرية أصيلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استمرت قصة حب الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز سنوات طويلة، حتى كتب الموت سطورها الأخيرة، حيث غادر النجم الكبير دون وداع، وحبيبته طريحة الفراش تحاول التغلب على مرضها.

وكان دائما الفنان الراحل سمير غانم يحرص على الحديث عن زوجته دلال عبد العزيز في اللقاءات التلفزيونية المختلفة، ونرصد من خلال التقرير حديثه عن تعليمات زوجته دلال عبد العزيز اليومية له قبل النوم، وفق حديثه في لقاء تلفزيوني سابق.

تعليمات دلال عبد العزيز اليومية لسمير غانم قبل النوم

قال الفنان الراحل سمير غانم، إن زوجته دلال عبد العزيز دائما تحرص على إعطائه تعليمات مختلفة قبل النوم، أبرزها إطفاء أنوار الشقة وكذلك التكييفات، «كل يوم قبل النوم لازم تديني تعليمات يومية».

وفاة الفنان سمير غانم

توفي الفنان سمير غانم الأسبوع قبل الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إذ جرى نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، كما تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز أيضا للمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبالرغم من وفاة زوجها، إلا أنها لا تعلم حتى الآن بذلك مراعاة لظروفها الصحية.

جنازة سمير غانم

وتجمع عدد كبير من الجمهور والفنانين في مشهد مهيب، لوداع الفنان الراحل سمير غانم، أمام المستشفى وفي مسجد المشير الذي تمت صلاة الجنازة به.

ويعود منشأ أسرة الراحل سمير غانم إلى صعيد مصر تحديدًا محافظة أسيوط لكنها تنقلت من محافظة إلى أخرى بحكم عمل والده يوسف غانم في جهاز الشرطة ومعه أبناءه وزوجته «فتحية حلمي»، أو «توحة» كما كان يناديها.