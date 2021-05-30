الامارات | خفاش يجبر طائرة هندية على العودة إلى نيودلهي

شكرا لقرائتكم خبر عن خفاش يجبر طائرة هندية على العودة إلى نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت طائرة تابعة لشركة «إير إنديا» كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، للعودة إلى نيودلهي، بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب.

وأظهرت مقاطع مصورة، انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية، مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب، عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة «بوينغ 777».

وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيوآرك بولاية نيوجيرسي، في وقت مبكر، الخميس الماضي، لكن الخفاش ظهر على الطائرة بعد ساعة من تحليقها، بحسب وكالة أنباء «إيه إن آي»، وقرر قائد الطائرة العودة إلى المطار.

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت بعد إعلان «حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية»، وجرى تعقيم الطائرة.

وأضاف مسؤولون أنه عُثر على الخفاش نافقاً داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال.

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