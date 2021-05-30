هل تشقق البطيخ يشير إلى احتوائه على هرمونات؟.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البطيخ من الفواكه الصيفية المشهورة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في فصل الصيف، ولكن هل تشققه يشير إلى إنه يحتوي على هرمونات؟

الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، تقول عبر جروبها "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، إن تشققات البطيخ ليس لها علاقة بأنه يحتوي على هرمونات، وإنما نتيجة للأسباب التالية:

- عدم انتظام ري المحصول.

- تذبذب درجات الحرارة.

- إهمال المزارع التسميد بعناصر معينة كالنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم.

- عدم تقليب البطيخ وبالتالي يواجه ناحية واحدة الشمس والضوء والحرارة.

والبطيخ يصبح صالح للاستهلاك طالما كانت علاماته وصفاته الطبيعية سليمة.