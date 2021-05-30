الامارات | الصغار يكتشفون الأعماق في ورشة «طبقات المحيط»

شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار يكتشفون الأعماق في ورشة «طبقات المحيط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت مياه المحيطات، توجد طبقات كثيرة، وكلما تعمقت فيها تصبح أكثر ظلاماً، بسبب ابتعاد أشعة الشمس عنها، ولكن في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المقام حالياً في مركز اكسبو الشارقة، أصبح بإمكان الزوار الصغار الغوص تحت مياه المحيطات والتعرف إلى طبقاتها واكتشافها، وذلك خلال ورشة «طبقات المحيط» التي جمعت العلم بالفن لتمنح الأطفال مساحة واسعة لاكتشاف قدراتهم وطاقاتهم.

زيت وصابون وشراب نباتي وماء ملون، بإلإضافة إلى جرة زجاجية، ذلك كل ما احتاجه الأطفال في هذه الورشة، لتفتح فيها الأبواب أمام الأطفال من عمر العاشرة فما فوق.

حيث توجب على الأطفال سكب المواد فوق بعضها بعضاً بناء على كثافتها، بدءاً من الشراب النباتي ومروراً بالصابون والماء والزيت، لتتكون لديهم مجموعة من الطبقات، التي تمثل أعماق المحيطات، ليقوموا بتزيين علبهم الزجاجية بأصداف تنتمي إلى بحار مختلفة حول العالم.

وسط تفاعل لافت أبداه الأطفال ليحوزوا في نهاية المطاف على عمل فني، يتمثل في جرة تتعدد فيها الطبقات الملونة.

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