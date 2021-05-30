الامارات | لقاء للصغار مع الشيف دعد أبوخير

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء للصغار مع الشيف دعد أبوخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال مشاركتها في دورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، قدمت الطاهية دعد أبوخير أمام العائلات وأطفالها وصفة «كريب السلمون المدخن»، لتثير شهية الأطفال على المأكولات البحرية، وتؤكد أن «الكريب» ليس مقتصراً على قائمة الحلويات فقط، وإنما يمكن استخدامه في إعداد مختلف المأكولات.

معلومات كثيرة قدمتها الطاهية أبوخير لجمهورها، ولعل أبرزها أهمية خفق البيض في البداية، ومن ثم إضافة الدقيق عليه، قائلة إن هذه الطريقة تسهل الكثير من الطبخ أثناء عملية إعدادها لقطع الكريب، مبينة أنه كلما زاد سمك قطع الكريب، يسهل طيها مع المحافظة على عدم خروج أو فقدان أي قطعه من الحشوة.

طلبت دعد أبوخير مساعدة الأطفال في إعداد عجينة الكريب، وأيضاً في وضع حشوة السلمون المدخن داخلها، حيث أبدى الأطفال استعدادهم للمشاركة في هذه العملية، كما أبدوا تفاعلاً واضحاً مع الطاهية، الأمر الذي كشف عن مهاراتهم في إعداد مختلف الأصناف والأطباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news