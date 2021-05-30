الامارات | أطفال «الشارقة القرائي» يتعلّمون لغة «بايثون»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال «الشارقة القرائي» يتعلّمون لغة «بايثون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جلسة استضافتها محطة التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك»، تعلّم الأطفال العديد من الطرق الحديثة والمتطورة في صناعة تطبيقات إلكترونية باستخدام لغة «بايثون»، وهي لغة برمجة عالية المستوى، مفتوحة المصدر، وتمتاز بسهولة التعلّم.

وتفاعل الصغار مع أجهزة الحواسيب وإرشادات المدربين محمد سنان ومريم الماجد، حيث باشروا في التعرّف إلى الرموز والمنظومات البرمجية السهلة بشكل مبسط، مستعينين بمواقع متخصصة تقدم شروحات لهذا النوع من التطبيقات السهلة، حيث وصلوا إلى ابتكار قاعدة أساسية لتطبيقات ذكية ومواقع سهلة ضمن خطوات مرتبة ودقيقة استطاعوا أن يولفوها بمهارة عالية.

واكتسب الأطفال خلال الورشة معارف متعلقة بنوعية هذه اللغة وأهميتها باعتبارها الأساس في عالم البرمجة لما تحتويه من قوانين مبسطة ومنظّمة لفهم برمجة التطبيقات بشكل عام، كما اكتشفوا مهارات على صعيد فنون البرمجة والأساسيات المتعلقة بها.

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