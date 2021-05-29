علي ربيع يحتفل بعيد ميلاد ابنته «مليكة» بعد خروجها من المستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان علي ربيع بعيد ميلاد ابنته «مليكة» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر مقطع فيديو يجمعه بها، وعلق: «كل سنة وإنتي طيبة يا مليكة».

آخر ظهور لابنة الفنان علي ربيع

وكان آخر ظهور لابنة الفنان علي ربيع، عندما نشرت طليقته ندى محمود، مقطع فيديو جديد لإعلان شفاء ابنتها «مليكة»، التي أشارت لتعرضها للإعياء مؤخرًا.

وظهرت «مليكة» في المقطع لأول مرة، وهي تتحدث للجمهور، قائلة: «شكرًا ليكم يا أصدقائي إنكم سألتوا عليا ودعيتولي أخف، أنا روحت للدكتور وخدت دوا وبقيت كويسة».

طليقة علي ربيع: ادعوا لمليكة

وكانت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، نشرت عبر خاصية «استوري»، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته دقائق، من داخل المستشفى، لطفلتها وهي في حالة صحية غير جيدة.