وصلة رقص لـ علا رشدي تعرضها لهجوم رواد السوشيال ميديا: إيه ده «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصلة رقص للفنان أحمد داوود، وزوجته الفنانة علا رشدي، خلال حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، الذي عُقد في مدينة الجونة، مساء أمس.

وظهرت «علا» خلال المقطع التي تداولته صفحة على «إنستجرام» بفستان قصير باللون البرتقال، وهي ترقص بطريقة مثيرة للانتباه، ما دفع المتابعين للهجوم عليها، معلقين: «إنتي شاربة إيه!».

واحتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، بحفل زفاف ابنتها «اُبية الشيم»، في مدينة الجونة السياحية بالغردقة.

وشاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من صور النجوم والنجمات بين الحضور، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري».

وظهرت الفنانة نيللي بإطلالة مميزة، مرتدية «جمبسوت» موديل الهاف ستوميك الكاشف للبطن باللون الأحمر، بينما تألقت الفنانة التونسية درة بفستان منقوش مكشوف البطن أيضًا، وظهر الفنان خالد النبوي بقميص أبيض، كما تألق مصطفى درويش ببليزر وبنطلون باللون الروز الفاتح. وكان من ضمن الحضور، المهندس هاني سعد، زوج الفنانة درة، والفنانة هالة صدقي. وتألقت المخرجة كاملة أبو ذكري بفستان باللون البيج، المرصع بالفصوص اللامعة، أشبه بإطلالات العرائس.

وتألقت المخرجة كاملة أبو ذكري بفستان باللون البيج، المرصع بالفصوص اللامعة، أشبه بإطلالات العرائس.

سبب اختفاء كاملة أبو ذكري من رمضان 2021

وكانت الفنانة نيللي كريم أكدت من قبل خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» أن كاملة أبو ذكري أجلت جميع أعمالها في عام 2021 لتحضيراتها حفل زفاف ابنتها.

ويعد مسلسل «100 وش» آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، وشريف دسوقي، وزينب غريب ودنيا ماهر وإسلام إبراهيم.