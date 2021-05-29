مشادة على الهواء بين مها أحمد وصاحب «زواج التجربة»: كتابك عنوانه أصفر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة مها أحمد انتقادات لاذعة للمحامي أحمد مهران بسبب اختياره عنوانا مثيرا لكتابه: «زواج التجربة.. ما تيجي نجرب»، واصفة العنوان بأنه يشبه عناوين الصحافة الصفراء.

وشهدت حلقة اليوم من برنامج «تفاحة مصرية» الذي تقدمه مها أحمد وتذيعه قناة «الشمس» حالة من الجدل بسبب عنوان كتابه الذي يتناول شروط عقد زواج التجربة، التي من أهدافها تقليل نسب الطلاق بين المتزوجين على حد قوله.

ورد «مهران» على وصف مها أحمد عنوان الكتاب بـ«الأصفر» قائلًا: «الصحفيين والإعلاميين في مصر أول ناس علمونا تكتبوا مانشيتات وعناوين تلفت النظر، أنا حر أكتب على صفحتي اللي أنا عايزه، أنا بدوّرعلى فكرة تقلل من الطلاق».

وردت مها أحمد قائلة: «الصحافة لما بتكتب عناوينها بتكون معبرة عن المضمون اللي تحت العنوان لكن عنوانك اللي إنت كاتبه دي صحافة صفراء والاسم للإثارة».

وفي سياق منفصل، دخلت الفنانة مها أحمد في حلقة سابقة من برنامجها في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، بالتزامن مع عرضها أحد المشاهد والذي يتناول معاناة الفنان إسماعيل ياسين في حياته، بمناسبة ذكرى وفاته التي وافقت 24 مايو الجاري.

هل يجوز زواج المرأة دون موافقتها؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

وكشفت مها خلال الحلقة عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان إسماعيل ياسين قائلة: «في ناس كتير والدهم بيبقى ميت ويبقى عندهم مسرح في نفس اليوم، وينزلوا يعرضوا، احنا اتعلمنا كده، واتعلمنا الواجب علينا نعمل كده، لإن الجمهور ملوش ذنب، والواقعة دي حصلت مع جوزي الفنان مجدي كامل، والدته توفت الصبح وراح دفنها وكان عنده مسرح مع نجم كبير الله يرحمه نور الشريف، ومجدي مقدرش يعتذر ومقدرش يجيب حد بداله».

وتصدر اسم مها احمد خلال الأيام الماضية محركات البحث بعدما وجهت انتقادات إلى الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة بمنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «عوضي على الله، دى الجملة اللي دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».