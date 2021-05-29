مجهول يهدي خبيرة تجميل سعودية سيارة فيراري.. ومتابعوها: أكيد طليقك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت هدية تلقتها الفاشونيستا وخبيرة التجميل السعودية، ملكة كابلي، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن سيارة فيراري حمراء اللون.

وكشفت «كابلي» عن الهدية الثمينة التي تلقتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «السيارة هدية من شخص ما، دون أن تكشف أي تفاصيل عن هوية المرسل أو المناسبة التي استدعت هذه الهدية الثمينة».

وظهرت الفاشونيستا السعودية في مقطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» وهي تحمل باقة ورد وتفتح باب سيارتها الجديدة، في حين تداعبها صديقتها التي كانت تصورها: «شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش»، لتنشر بعدها المزيد من المقاطع وهي تقود السيارة معبرة عن سعادتها البالغة.

وتفاعل متابعو ملكة كابلي مع الفيديو مخمنين أن تكون الهدية من طليقها البلوجر الكويتي أحمد السالم، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو برفقتها ما جعل الجمهور يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.

بدور البراهيم فاشينيستا سعودية تثير الجدل بعودتها للنقاب مجددا

وكانت الفاشونيستا السعودية أثارت إستغراب متابعيها بعد نشرها صورة لها دون استخدام ماكياج، لا سيما أنَّهم اعتادوا منها على مشاركتهم تطبيق المكياج، والكشف عن المستحضرات الجديدة وليس نزعه، بينما زادت حالة الجدل بعدما ظهرت بشكلٍ مختلفٍ بعد تخليها عن المكياج.

وتخلت «كابلي» خلال المقطع عن مستحضرات التجميل والماكياج والرموش الصناعية التي اعتادت الظهور بها ثم نزعت المكياج حول العينين، فظهرت بعض «الهالات السوداء» حول العين، ما خلق حالة جدلٍ، وسط تساؤلات عن سبب اللجوء لهذا التصرف.

ومن جانبها، قالت خبيرة التجميل السعودية عن لحظة نزعها المكياج إنَّها «أصعب فقرة» في حياتها موضحةً أن الأصعب عندما اكتشفت عدم وجود «سكين كير» حيث استعانت ببعض الغسول.