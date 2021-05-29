علي غزلان يدافع عن خطيبته: هو الخوض في العرض بقى حاجة سهلة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، على موجة الانتقادات التي طالت خطيبته، ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، بعد ظهورها في مقطع فيديو تتحدث خلاله وهي في نوبة ضحك، قائلة: «أنا مجنونة وخلي الناس تعرف».

وسرعان ما هاجمها الكثيرون، ما دفع «غزلان» للرد من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونًا: «خليني أقولكم حاجة أقسم بالله أنا اتعودت على إن الناس مهما هتعمل عمرها ماهتقبلك ولا تتقبلك طالما هي أصلاً معندهاش الدافع ده.. يعني بالبلدي كدة اللي عايز يحبك وشايف فيك ألف عيب هيدور على ميزة واحدة يفضل يحكي عنها عشان يفضل بيحبك، واللي بيكرهك حتى لو فيك ألف ميزة هيدور على عيبك ويفضل يعمل زوم عليه عشان يفضل كارهك، ومن بعد ما اقتنعت بـ ده مبقتش أشغل بالي إني أبرر أو أتكلم وقولت كدة كدة الناس مبتسيبش حد في حاله، والمهم إني عارف أنا بعمل إيه ومبأذيش حد ولا باجي على حد.. لحد هنا وتمام جدا».

وتابع اليوتيوبر مُدافعًا عن خطيبته: «إنه تكون فيه إنسانة في حياتي فتدخل المعادلة السخيفة دي بذنبي، لا دي أصول ولا رجولة ولا جدعنة ولا روشنة ولا أي حاجة في الدنيا.. البني آدمة دي لا بتقدم محتوى ولا ليها في الجو دا ولا طالعة بتقولكم أنا عاملة فيديو بيضحك يلا قولوا رأيكم .. دي طالعة مع خطيبها في ستوري بيهزروا أو بيتكلموا أو بيعملوا أي حاجة وأنا بعشقها وبعشق هزارها وروحها وإنتو مش مضطرين تركزوا معاها ولا تحكموا عليها لأنها ملهاش علاقه بكل الهيصة دي ولا ليها أي ذنب إنها تنام وتصحى تلاقي الناس بتسخف عليها وبتتنمر، وهي أصلاً لا عاملة حاجة ولا جت على حد في حاجة .. هي مجرد واحدة بتهزر مع خطيبها»

واستطرد: «أتمني أي حد فيكم قبل ما يسف او يحفل او يروش يركز ثانية كدة ويحط نفسه مكان الإنسانة دي ويشوف نفسيته هتتأثر إزاي ويومه هيبقى عامل إيه، فيه ناس بقت مريضة شهرة إنها تاخد صورة شخص مع خطيبته ويتريقوا ويشتموا من غير وجه حق، ناس مريضة بقت بتاخد وتألف حوارات لمجرد تلم شويه لايكات»

وأختتم: «مصيبة إن شتيمة الناس والخوض في عرضهم بقى حاجة سهلة مصيبة إن إحنا بنضحك على الكلام ده وبنقول عادي، ما دام مش بحب محتوى الشخص ده يبقى أشتم شخصه وكل شخص يخصه، أنا اول مرة ارد علي أي حد ينتقدني، بس المرة دي تعبت بجد».

فرح شعبان تتعرض للانتقادات

وتعرضت فرح شعبان، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

وسرعان ما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع المصورة وعلقوا عليها، بين الانتقاد والسخرية منها بشكل كبير.