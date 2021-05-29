مقطع فيديو لـ خطيبة علي غزلان يعرضها للهجوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، وخطيبة البلوجر علي غزلان، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

وسرعان ما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر المقاطع المصورة والتعليق عليها، بين الانتقاد والسخرية منها بشكل كبير.

وعلق أحدهم: «من حقي أعرف إيه ده وبتتكلم كدة ليه»، وأضاف آخر: «يعني إيه مجنونة وإيه ده»، وقال ثالث: «ده أكيد فيروس».

خطوبة علي غزلان

وكان اليوتيوبر الشهير أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ مؤخرًا، حيث نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، معلقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

ووجه رسالة رومانسية لها قائلًا: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».