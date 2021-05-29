«بتطمن على بنتي لما بتكون مع زوج طليقتي».. من هو طليق أسما شريف منير؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية والبلوجر أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عددا من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي أظهرت وجودها مع طليقها الأول ووالد طفلتها الوحيدة «لارا»، موضحة تفاصيل علاقتهما القوية على الرغم من انفصالهما.

حويث أكدت ابنة شريف منير أنها تنزهت مع طليقها بصحبة ابنتهما، لتحقيق رغبتها، حتى أن علاقتهما لا زالت قائمة على الاحترام والود.

وسرعان ما بدأ البحث عن طليق الإعلامية، وعن علاقتهما التي ظلت ممتدة حتى مع زواجها من الفنان محمود حجازي، التي انفصلت عنه مؤخرًا.

من هو طليق أسما شريف منير؟

- يُدعى محمود السكري.

- رجل أعمال.

- صاحب إحدى المكتبات الشهيرة لبيع لوازم الدراسة.

- مالك إحدى الشركات لقطع غيارالسيارات.

- لاعب تنس.

- يفضل السفر والتصوير بحسب حديثه.

- لديه أكثر من 12 ألف متابع عبر حسابه الشخصي على الإنستجرام.

قال من قبل إنه يطمئن على وجود طفلته «لارا» مع زوج والدتها السابق الفنان محمود حجازي، حيث دون قائلًا: «حجازي إنت تستاهل كل خير وإنت انسان محترم قبل ما تكون فنان ناجح ومحبوب من الكل، وأنا أتشرف بصداقتنا ويكون مطمن على لارا لما يتكون معاك عشان أنا عارف إنك بتتقي ربنا فى معاملتك ليها وفى كل حاجة في حياتك».

منشور أسما شريف منير

وكانت «أسما»، نشرت صورا جمعتها بابنتها وطليقها، ودونت عليها قائلة: «كتير إتقال لي متتكلميش، دي حياتك الشخصية، أنتِ بتتاجري بحياتك الشخصية ليه؟، خليكي في الميك آب و حاجات البنات، إمسحي البوست ده، بلاش ملوش لزمة الكلام في الموضوع ده، وعشان كل ده ضد اعتقاداتي واللي أنا مؤمنة بيه كنت بحس إني محبوسة في قالب مش بتاعي، أنا بحب أقول اللي حاسة بيه وأعبر عن نفسي وأساعد غيري من خلال تجارب حياتي».

واستطردت: «أنا المتابعين ليا النسبة الأكبر ستات ودي في حد ذاتها معادلة صعبة عشان ست زيك تثق فيكي وفي آراءك ومتغيرش منك مش بتحصل كتير، وعشان أنا أول ما اتعرفت كان من خلال تجربة طلاقي الأولى، وصلت لقلوب ستات كتير وكسبت ثقتهم وده كان الدافع الأساسي إني أقدم محتوى يفيدهم، كلمة مؤثر مش كلمة سهلة ولازم تبقى على أساس ولازم أبقى قد إني أبقى شخصية عامة وأفيد غيري».

وتابعت: «موضوع النهاردة هو إني أنا و أبو بنتي قررنا ننزل نخرج عشان لارا كان بقالها كتير مشافتناش في مكان واحد، مشافتناش في كدر واحد مع بعض، ولا إحنا مش هنرجع لبعض ولأ مش بنفكر خالص في كده، لإن احنا دلوقتي في وضع أحسن بكتير، يعني لما كنا مع بعض قررنا إننا منكملش لكن دلوقتي هنفضل في حياة بعض لآخر يوم في عمرنا عشان لارا هتفضل ربطتنا لآخر العمر، بنحترم بعض وعملنا معادلة من أصعب المعادلات في الدنيا وأنا فخوره بينا جدا، بلاش محاكم، بلاش نقول كلام وحش لأولادنا عن بعض من كتر الغيظ، بلاش أب يقابل بنته في نادي بوقت، والله العظيم كله بيخسر وأولهم ولادنا اللي ملهمش ذنب في اختلافنا».

وواصلت أسما شريف منير: «التحضر في الموقف ده بيحافظ على نفسية طفل يا يطلع سوي يا يطلع معقد، زي ما الأم بتخاف على أكل وشرب ونوم وصحة ولادها، والله نفسيتهم أهم من أكلهم ومصاريفهم، حتى لو في بينكم بلاوي، بدل ما تحاربوا بعض، اختاروا السلام وخلي كتفكم في كتف بعض عشان الغلابة اللي ملهمش ذنب دول.. خدوا خطوة النهارده عشان قسما بالله هترتاحوا باقي العمر، شكراً أبو لارا».