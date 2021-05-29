ضيفات «الستات ما يعرفوش يكدبوا» يناقشن أسباب اختفاء «الرجل المسؤول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترى بعض السيدات أن نوعية «الرجل المسؤول» اختفت من بين الرجال خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن بعض النساء ترى أن الأمر أصبح أشبه بظاهرة لاختفاء هذا النوعية من الرجال.

وحول تلك الرؤية، استضاف برنامج «الستات ما يعروفش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أربعة سيدات لمناقشة الأمر، ومحاولة الإجابة على عدد من التساؤلات في مقدمتها، هل أصبح الزواج من رجل يتحمل المسؤولية استثناء يستحق الاحتفاء به لدرجة جعلت الكثير من السيدات تؤكد أن الرجل المسؤول «رزق»، ووهل حقا أصبح المجتمع يخلو من الرجل المسؤول، لدرجة أن الأمر أصبح بمثابة الظاهرة؟.

ناني مسعد: الراجل مبقاش ملاحق والمجتمع اتغير

واعترفت في بداية الأمر ناني مسعد، إحدى ضيفات البرنامح، أن هناك بالفعل اختلاف كبير جدا بين الرجل قديما وحديثا، مؤكدة أنها لا تلوم الرجل خلال وقتنا الحالي على هذا الاختلاف لأن ظروف الحياة نفسها تغيرت عما كنا عليه قديما، لافتة إلى أنه قديما كان يوم العمل ينتهي بأقصى تقدير في الثانية ظهرا، ليعود الرجل إلى بيته ويتناول وجبة الغذاء رفقة أسرته التي تنتظره، مضيفة: «أما النهاردة الراجل مبقاش ملاحق ولا عارف هيرجع الساعة كام حتى»، مطالبة النساء بنوع من التقدير لظروف الحياة الصعبة على الرجل، الذي يحاول أن يتكفل ويوفر كل متطلبات بيته، منتقدة ما تفعله الزوجات حاليا من وضع زوجها في مقارنة مع أبيها، متابعة: «مينفعش يا حبيتي بابا كان في وقت تاني والدنيا كانت ساعتها اسهل ودلوقتي مفيش بركة».

حامدة حسين السيد: مفيش راجل مسؤول وكمان مبقاش فيه ست مسؤولة

فيما أوضحت الدكتورة حامدة حسين السيد، الكاتبة والروائية، وإحدى ضيفات البرنامج أن الرجل بالفعل تغير عن زمان واصبح غير مسؤول بشكل كبير، لكن في الوقت ذاته علينا أن نعترف أن المرأة أيضا تغيرت، متسائلة: «هل البنت النهاردة بتشيل المسوؤلية وعبء البيت زي زمان؟ لاء وأكيد في نوع من الدلع شوية»، مشددة على أنه إذا كانت المسؤولية أصبحت مفقودة لدى الرجل فنفس الأمر ينطبق على المرأة، مشيرة إلى أن أي حياة أسرية هادئة ومسقرة ومستقيمة، تحتاج إلى مسؤولية من الزوج والزوجة.

وانتقدت بعض المتزوجات حديثا، اللاتي يخرجن ليعلن أنهن فوجئن بأن أزواجهن لا يستطيعون ان يتحملوا مسؤولية، مؤكدة أنهن من المفترض أن تتعاملن مع أزواجهن قبل الزواج خلال فترة الخطوبة، فلماذا وافقن من الأساس على الزواج من رجال بهذه النوعية، ليخرجن بعد الزواج وينتقدن أزواجهن ويتهمنهم بأنهم غير مسؤولين.

شريفة شكري: الرجل غير المسؤول نتاج تربية خاطئة من الأم

ومن جهتها أكدت شريفة شكري، إحدى ضيفات البرنامج، أن الرجل غير المسؤول نتاج أم بالأساس لم تعمل على تربيته على تحمل المسؤولية ولم تعلمه إياها، منتقدة بعض النساء والزوجات لأن طلباتهن أصبحن كثيرة بشكل كبير، متابعة: «الالتزامات اللي بتحطها على الراجل كبيرة جدا، ولما بيفشل إنه يعملها بتقول عليه مش مسؤول».

رانيا إبراهيم: التفكك الأسري سبب ظهور الرجل غير المسؤول

وأرجعت رانيا إبراهيم، إحدي ضيفات البرنامج، ظهور الرجل غير المسؤول، إلى التفكك الأسري، الذي أصبحت تعاني منه نماذج كثيرة من الأسرة في المجتمع، موضحة أنه في تلك الحالة يغيب عن الرجل نموذج الأب المسؤول الذي يعمل ويحاول توفير كل احتياجات أسرته المادية ومن قبلها الاهتمام المعنوي بزوجته وأبنائه، فيمارس حياته بنفس الشكل دون أن يقوم بالدور المطلوب منه، ودون حتى أن يعرف أنه مطالب بذلك.