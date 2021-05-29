طبيبة توضح معايير وشروط إعادة استخدام زيت القلي بشكل آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ بعض السيدات لإعادة استخدام زيت القلي مرة أخرى، دون التأكد من أنه لا يزال صالح للاستخدام أم لا، لذا توضح الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، معايير وشروط إعادة استخدام زيت القلي بشكل آمن.

وذكرت "زكي" أن أول ما يجب الانتباه إليه عند استعمال الزيت للقلي هو الرغوة التي تظهر على السطح، فهي قد تكون علامة على فساد الزيت ولكن يجب اقترانها مع علامات أخرى للتأكد من أنه لم يعد صالحاً للاستعمال، ومن تلك العلامات ظهور رائحة غير طبيعية وتغير لونه الى الداكن، ما يعد مؤشرا على أنه غير صالح للاستعمال ويجب التخلص منه لما قد يسببه من أضرار بالغة على الصحة.

حددت رئيس لجنة سلامة الغذاء، محاذير يجب اتباعها لإعادة استخدام زيت القلي مرة أخرى:

1- يجب بعد الانتهاء من القلي تصفية الزيت مباشرة من الشوائب بواسطة مصفاة دقيقة، وذلك لأن وجود الشوائب وإعادة قليها مرة أخرى يساعد على تحلل الزيت.

2- يجب تنظيف قطع الأطعمة المراد قليها قبل وضعها في الزيت للتخلص من القطع الزائدة لتقليل وجود الشوائب.

3- عند تسخين الزيت بشدة لدرجة تصاعد الدخان منه يجب عدم استعماله.

4- تجنب قلي الأطعمة وهي مجمدة أو مبللة لأن ذلك يؤكسد الزيت بسرعة.

5- يجب تسخين الزيت ببطء.

6- لا يجب تغطية مقلاة الزيت أثناء القلي حتى لا يتكاثف بخار الماء على الزيت ويعيق خروج الرطوبة، مما يزيد من درجة تحلل الزيت.

7- عند الأنتهاء من القلي يجب غلق النار عن الزيت لتجنب ارتفاع حرارته ومن ثم احتراقه.

8- لا يجب خلط زيت جديد وآخر قديم.

9- يجب نقل الزيت من المقلاة وتخزينه في أواني زجاجية مغلقة أو استانلس ستيل.

10- تخزين الزيت في مكان بارد ومعتم.

11- يجب تجنب استعمال مقلاة حديد أو نحاس، لأن هذه المعادن تسرع من عملية تلف الزيت.

1 2-لا يجب تكرار القلي بالزيت نفسه أكثر من ثلاث مرات، وذلك للمأكولات التي لا تترك شوائب في الزيت كالبطاطس.

13- المأكولات التي تترك شوائب كثيرة في الزيت كالبانيه، يجب عدم إعادة استعماله، لذلك توضع كمية الزيت مناسبة لمرة واحدة فقط من القلي.

14- يجب تنظيف المقلاة من الزيت المتبقي من عملية القلي بانتظام وغسلها جيدا لمنع تراكمها والتصاق بقاياها في المقلاة.