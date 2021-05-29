فوائد البنجر الأحمر.. يحارب الأنيميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم البنجر الأحمر في العديد من الأكلات، وهو مصدر متنوع للعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوجبات، نظرا لقيمته الغذائية المنخفضة في السعرات الحرارية، ومن فوائد البنجر الأحمر، كما ذكرها موقع «ويب طب».

فوائد البنجر الأحمر

يحتوي البنجر الاحمر على العديد من الفوائد للجسم منها:

- الحفاظ على ضغط الدم:

من ضن فوائد البنجر الاحمر السيطرة على ضغط الدم من أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية لظهور هذه المشاكل الصحية.

- علاج الأنيميا:

يساعد البنجر على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث يعمل على زيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم ويساعد وهو بروتين غني بالحديد على نقل الأكسجين إلى مختلف أعضاء وأنسجة الجسم.

- تحسين الأداء الرياضي:

- يعزز البنجر الأحمر من الأداء الرياضي، حيث يعمل على تحسين كفاءة الميتوكوندريا، التي تعتبر مسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا، وللحصول على فوائد البنجر الأحمر كاملة يجب استهلاكه خلال 2-3 ساعات قبل التدريب.

- يقاوم الالتهابات:

يحتوي البنجر الأحمر على أصباغ تسمى بيتالينز، لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات.

- تحسين وظائف الجهاز الهضمي:

من فوائد البنجر الأحمر أنه يعمل على تحسين الجهاز الهضمي، وتعتبر الألياف الغذائية عنصر هام عند اتباع نظام غذائي صحي، وتم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين عملية الهضم.

محاذير تناول البنجر

- عدم تناوله عند إصابة الشخص بالحساسية.

- يؤدي تناول البنجر بكثرة إلى تغير لون البراز أو البول إلى اللون الأحمر، بسبب الصبغات الطبيعية التي يحتوي عليها البنجر.

- يؤدي تناول مكملات الحديد مع البنجر إلى تأثيرات سلبية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول البنجر مع مكملات الحديد.

- تزيد الأوكسالات التي في البنجر من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

طريقة عمل سلطة البنجر

المكونات الأساسية:

بنجر

مايونيز

بيض مسلوق

كمون حصى

زيت زيتون

خل

ليمون

ملح

فلفل

بقدونس

خس

سكر

طريقة عمل سلطة البنجر بالخطوات

قطعي الخس والبنجر.

ضيفي إليه الليمون والسكر والخل وزيت الزيتون والبهارات.

قطعي البيض حلقات وأضيفيه إلى السلطة، ثم ضيفي المايونيز على الوجه، وقدميها بالهنا.

طريقة عمل سلطة البنجر باللوز والفستق

المكونات الأساسية:

بنجر مسلوق ومقطع مكعبات

لوز شرائح

فستق مجروش

خل أبيض

زيت زيتون

خس بلدي

سويت وتشيلي صوص

طريقة عمل سلطة البنجر باللوز والفستق بالخطوات

اخلطي الزيت والصوص والخل والفستق واللوز لتحصلي على الدرسينج.

ضعي الخس في طبق التقديم وفوقه البنجر ثم ضعي الدرسينج وقدميها بارد.