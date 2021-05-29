بسمة وهبة تنشر فيديو خلال أدائها العمرة: ادعوا لدلال عبدالعزيز وهقول آمين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل متابعو الإعلامية بسمة وهبة مع مقطع فيديو لها وهي تؤدي مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت بسمة وهبة في مقطع الفيديو من داخل الحرم، وهي مرتدية ملابس الإحرام، وعلقت على الفيديو قائلة: «لبيك اللهم لبيك يا رب كل اللي يدعي دلوقتي تستجيب له بحق هذا الأذان وبيتك الطاهر.. ادعوا معايا يالا وأنا هقول آمين لدعاؤكم، لا تتسوا دلال عبد العزيز وايمان الحصري في دعائكم».

وكان آخر ظهور للإعلامية من خلال برنامجها «العرافة» الذي كان يعرض عبر فضائية «المحور» في الموسم الرمضاني 2021، حيث استضافت عددا كبيرا من مشاهير الفن والكرة والإعلام، وتناول كثيرا من القضايا والأسرار في حياتهم.

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وكان البرنامج يزيل الستار عن العديد من أسرار المشاهير و يعرض على ضيوفه مجموعة صور في إطار ثنائيات لاختيار شخصية واحدة إما للتعبير عن حبها لها أو غضبها الشديد.

وأعربت الإعلامية، في ظهور سابق لها، عن سعادتها البالغة بعودتها إلى القاهرة، لبدء مزاولتها النشاط الإعلامي من جديد وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من داخل الطائرة التي استقلتها من دبي.