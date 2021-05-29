علي غزلان ينشر صورة مع خطيبته من الإمارات.. ومتابعون: شهر عسل بعد الخطوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الـ«يوتيوبر» علي غزلان صورة جديدة جمعته بخطيبته، ملكة جمال مصر فرح شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في أحد فنادق الإمارات.

و كتب علي غزلان تعليقا على الصورة قائلًا: «مع الشخص المفضل بالنسبالي على قمة العالم»، وردت عليه «فرح»، في تعليق على الصورة، قائلة: «أنت كل حاجة بالنسبة ليا»

وسرعان ما لاقت الصورة التي نشرها غزلان تفاعلا كبيرًا من متابعيه على موقع «إنستجرام»، حيث كتبوا عددا من التعليقات والتي جاء من بينها: «شهر عسل ف الخطوبة»، «بحبكم»، «حبيب قلبي علي».

وفي سياق منفصل، حذف الطبيب واليوتيوبر علي غزلان مؤخرًا إحدى الصور التي شاركها مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أثناء تغزله في خطيبته فرح بعد الهجوم الحاد الذي واجهه من نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلى الصورة التي نشرها غزلان كتب: «أنتِ حلوة زي ضحكة أمي، وإسكندرية في الشتاء، وخروجات القاهرة، وأول مسكة إيد، وامتياز في مادة ومذاكرتهاش، وميد تيرم اتلغى، وهواء وقت ما أكون حران، وجاكيت جلد وقت ما أكون سقعان، وشكل السما وقت الغروب».

وكان اليوتيوبر الشهير أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

علي غزلان يحذف منشور تغزل فيه بخطيبته بعد الهجوم عليه.. ومتابعون: «الله يعينك»

ووجه رسالة رومانسية لها قائلًا: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».