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طريقة عمل البط بالبرتقال.. بخطوات سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البط بالبرتقال

البط بالبرتقال، طبق يحبه الكثيرون على طاولة الطعام، كوجبة بروتين أساسية وغنية بالفوائد الغذائية العالية، كما إنه يعد من الأصناف الرئيسية في العزومات. 

وإليكِ طريقة تحضير البط بالبرتقال في المنزل، بخطوات بسيطة ومميزة.

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طريقة عمل البط بالبرتقال 

مكونات البط بالبرتقال:

بطة

ورق لورا

حبهان

2 حبة جزر مقطعه حلقات

2 حبة بصل مقطعة شرائح

2 حبة بطاطس مقطعة حلقات

2 فص ثوم

كرفس

ملح

فلفل أسود 

علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة عسل نحل

كوب عصير برتقال

برتقالة مقطعة

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خطوات عمل البط بالبرتقال 

في البداية تثقب البطة وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزبادي.

 تترك البطة في التتبيلة على الأقل لمدة 4 ساعات.

 تسخن مقلاة على النار وتوضع بها البطة ويضاف معها الحبهان وورق اللورا.

قومي بتقليب البطة على الوجهين حتى يتغير لونها، ثم ترفع من النار.

تضاف الخضروات بدلا من البطة في المقلاة، ويضاف إليها عصيرالبرتقال، ويترك ليغلي.

قومي بحشو البطة بالخضورات وتوضع في قالب الفرن وتغطى بورق الفويل.

أدخلي البطة بعد الحشو في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

 بعد مدة 45 دقيقه تدهم البطة بعسل النحل ويصب فوقها باقى العصير، وتدخل الفرن حتى يحمر وجهها.

البط بالبرتقال بطريقة سريعة

المكونات:

بطة

1 كوب من عصير البرتقال

عصير بصل

ملح وفلفل وبهارات وبابريكا حسب الرغبة

ملعقة كبيرة عسل أسود

شرائح من البرتقال

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 طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سريعة 

في البداية اخلطي جميع المكونات ما عدا شرائح البرتقال في طبق كبير.

تبلي البط بكافة المكونات ويغطى لمدة ساعة في الثلاجة.

ضعي شرائح البرتقال داخل البط.

 يوضع البط في كيس حراري، ثم يوضع في الفرن حتى تمام النضج.

 يزين بالبرتقال الطازج ويقدم.

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