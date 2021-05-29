طريقة سلق الفراخ.. تخلصي من الدهون والشحوم في خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلق الفراخ واحدة من أهم الخطوات الأساسية والرئيسية في تحضير وطهي الدجاج، التي تعد وجبة أساسية على طاولة طعامك.

وعلى ربات المنازل تنظيفها بشكل جيد، وسلقها، للحصول على الوجبة بطريقة صحية.

طريقة سلق الفراخ

إليكِ خطوات سلق الفراخ بطريقة صحية، وفقًا لموقع «webmd»:

في بداية عملية سلق الدجاج، لابد من تنظيف الدجاج بشكل جيد أولًا

زيلي الشحوم الموجودة ومن ثم قطيعها حسب الرغبة.

قومي بوضع بعض من الملح والليمون على الدجاج لتنظيفه جيدًا.

ادعكي الدجاج بنصف ليمونة قبل بدء السلق.

ضعي الدجاج في وعاء مع حبة من البصل المقطع وملعقة من زيت الزيتون ورشة ملح، وقلبي المكونات على النار لمدة أربع دقائق.

ضيفي الماء إلى الوعاء، ثم ضيفي البهارات المطلوبة وأهمها الفلفل الأسود والهيل وورق اللورا وعود من القرفة وقطعة من الزنجبيل.

تخلصي من الطبقة التي قد تتكون على سطح الماء عن طريق المعلقة في حال لاحظت تكونها خلال عملية سلق الدجاج

غطي الوعاء من أجل عملية نضج أسرع.

اتركي المزيج في الوعاء حتى يغلي لمدة نصف ساعة تقريبًا أو حتى ينضج تمامًا.

من الممكن استخدام مرقة الدجاج في الطبخ من أجل إضافة نكهة رائعة.

أهمية سلق الفراخ

خناك بعض الفوائد من سلق الدجاج جيدًا، وهي:

يساعد سلق الدجاج في تنظيفه جيدًا، والتخلص من كل الدهون الزائدة والشحوم.

التخلص من الدم في حال وجوده في الدجاج.

الحفاظ على القيمة الغذائية الخاصة بالدجاج.

إضافة المذاق اللذيذ للدجاج، ويضمن أن يكون مطبوخًا بالكامل.