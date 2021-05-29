فوائد الصبار للبشرة.. التخلص من حب الشباب وعلاج الالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث كل فتاة عن جمال البشرة والنضارة، ويعد الصبار من النباتات المفيدة للبشرة، حيث يدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، حيث يساعد على تجديد الخلايا التالفة في البشرة ويعيد حيويتها ونضارتها، لذلك نقدم لكِ فوائد الصبار للبشرة، كما ذكرها موقع «medical news today».

فوائد الصبار للبشرة

- يساعد الصبار على جعل البشرة أكثر طراوة.

- من ضمن فوائد الصبار للبشرة تجديد الخلايا التالفة والميتة من خلال تنظيف البشرة بعمق.

- يحتوي الصبار على أحماض أمينية عديدة، أهمها الجلوتامين، الأمر الذي جعل الصبار يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة والشعر.

- يساعد الصبار في علاج الالتهابات ولسعات الحشرات بفاعلية كبيرة، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات.

- يرطب البشرة بفاعلية كبيرة، لاحتوائه على الماء بنسبة كبيرة.

- يكافح الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر كالتجاعيد والخطوط الدقيقة.

- يساعد زيت الصبار على التخفيف من الهالات السوداء تحت العينين، الناتجة عن نقص النوم، أو الجفاف، أو الإجهاد، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية المغذية التي تمنح البشرة إشراقاً، وبالتالي تخلصها من هذه الهالات.

- يعمل زيت الصبار على إصلاح الجلد التالف، والتخلص من الندب وآثار الجروح، وغيرها من عيوب البشرة.

فوائد الصبار للوجه

- يساهم في تطرية الجلد

- تجديد الخلايا التالفة حيث ينظف الوجه بعمق

- يعالج حروق الشمس: وذلك لخصائصه التي تحمي من أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق البنفسجية وذلك من خلال أخذ المادة الهلامية الموجودة في وسط ورقة نبات الصبّار ووضعها على البشرة المحروقة.

- يزيل البقع الداكنة والتجاعيد، نظرا لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد على ترميم بناء الجلد والحفاظ على مرونته.

- يعمل كمرطب للوجه، لما يحتويه من نسبة رطوبة عالية، إذ يشكل الماء نسبةً كبيرةً من تركيبته، لذلك فهو مفيد لذوي البشرة الجافة على وجه الخصوص، كما ويعمل على تغذية جميع أنواع البشرة بشكلٍ عام من خلال مساهمته في الحصول على بشرة مرنة كونه يحتوي على مواد مرطبة ومقللة لأي التهابات ضارة بمادة الكولاجين، فهو إحدى المكونات الهامّة في الكريمات المرطبة للبشرة.

- يعما على زيادة توهج الجلد وتقليل الانتفاخ تحت العين، وذلك لاحتواء ماء الصبار على مضادات الأكسدة الطبيعية وأهمها مادة بايتالينز.

- يمنع ظهور الشعر الزائد، وذلك عن طريق المداومة على مسح الوجه بقطنة مبللة بزيت الصبار.