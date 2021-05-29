القومي للمرأة بالدقهلية يطلق حملة طرق الأبواب ضد ختان الإناث «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطلق المجلس القومي للمرأة بالدقهلية اليوم حملة توعوية بعنوان «احميها من الختان»، التي تهدف إلى نشر الوعي بقضية ختان الإناث بقرية «الشناوي» بمركز شربين بالدقهلية

وأوضحت الدكتورة أمينة شلبى، مقرر المجلس بالدقهلية، أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالى والأباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية، مشيرة إلى أن رفع وعي الأفراد جزء أساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجهها مجتمعاتنا والتي ما زالت الفتيات تعاني فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضة إنسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا، وتؤدي إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه أعضائهن التناسلية، معربة عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة فى توضيح الصورة الحقيقة المظلمة تجاه هذه الجريمة.

يأتي ذلك بالتعاون مع واعظات دينيات من الأوقاف والأزهر الشريف لتوعيه المواطنين بالجانب الديني من هذه القضية الخطيرة ودور التشريع في عقاب من يشارك وينفذ عملية الختان تجاه الفتيات.

وأوضحت أن حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور سحر عبد العزيز عضو المجلس القومى للمرأة بالدقهلية إن مناهضة ختان الإناث تأتي في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستكمالا لأنشطة مناهضة العنف ضد المرأة، وأوضحت أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالى والآباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية، مشيرة إلى أن رفع وعي الأفراد جزء أساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

وأكدت جيهان أحمد عبد الحافظ عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية أ رفع وعي الأفراد جزء أساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجهها مجتمعاتنا والتي ما زالت الفتيات تعانين فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضة إنسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدي إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه أعضائهن التناسلية، معربةً عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة في توضيح الصورة الحقيقة المظلمة تجاه هذه الجريمة.

ومعلى جانب آخر، قالت الدكتورة أمينة شلبي إن عضوات فرع المجلس القومي للمرأة نظمن حملات في قرى شربين وبلقاس ومركز المنصورة للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا، ووجدنا استجابة من الأهالي.

وجانبها، قالت الدكتور داليا الإتربي، عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية: «خلال الحملة نبين للمواطنين والمارة أهمية تلقي لقاح كورونا، ونصحح المفاهيم الخاطئة، ومنها من يدعي أن اللقاح بمقابل مادي على غير الحقيقة، إضافة إلى أنه لقاح ضار وله آثار سلبية، وغيرها من الشائعات المغرضة، ووجدنا وعيا كبيرا بين المواطنين».

وقالت الدكتورة سحر عبدالعزيز عضو المجلس القومى للمرأة: «المجلس أطلق حملته لطرق الأبواب بعنوان: احميها من الختان، في عدد من القرى الأكثر احتياجا والقرى المستهدفة من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لمناهضة العنف ضد المرأة والتوعية بخطورة ختان الإناث».

وأضافت: «تم تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها».

وأشادت عدد من الفتيات والسيدات بالحملة، وقررن التسجيل على موقع وزارة الصحة، لتلقي لقاح كورونا، وأنهن سينقلن ما سمعوا لأسرهن وأقاربهن، حفاظا على صحتهن من خطورة ختان الإناث.