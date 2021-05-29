فوائد الحرنكش.. يحمي من سرطان الثدي ويقاوم كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحرنكش فاكهة شعبية شهيرة في مصر، يفضلها الكثيرون، وتُستخدم مؤخرًا في تزيين الكيك والحلوى بمتاجر الحلويات الشهيرة، فضلًا عن قيمتها الغذائية العالي، إذ تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، وفيتامين ب، وفيتامين سي، والفسفور، وفيتامين أ، وحديد، وكالسيوم.

ويرصد «هن» في السطور التالية الفوائد الصحية للحرنكش، وفقًا لما ذكره موقع «webmd».

فوائد الحرنكش

- يحتوي الحرنكش على مضادات أكسدة قوية، التي تحد من الشيخوخة، وتعتيم عدسة العين، والتي تحمي من تلف الأنسجة.

- يساعد في مكافحة السرطان، بسبب احتوائه على بعض المركبات التي تمنع نمو السرطان عن طريق التسبب في تلف الحمض النووي، ووقف دورة الخلايا السرطانية.

- يحمي من الإصابة بسرطان الثدي لقدرته على موت الخلايا السرطانية.

- يمنع تلف الأعضاء، بسبب قوته العالية المضادة للأكسدة .

- يعالج مرض الأمعاء الالتهابي لخصائصه المضادة للالتهابات.

- يقلل الحرنكش من مستويات السكر في الدم، وعلاج مرض السكري.

- الحماية من الأمراض العصبية والدماغية، بكونه يساعد على حماية الأنسجة العصبية من التلف.

- يساعد عصير الحرنكش على منع نمو أنسجة العين المفرط الذي يتطور بسبب الشيخوخة، ما يحافظ على العامل البصري.

- يحافظ على صحة العينين، لاحتواءه على فيتامين أ، ما يساعد في حماية العينين وتعزيز صحتهما.

- يعد سناكس صحي لتناوله بين الوجبات الرئيسية، لاحتوائه على 74 سعر حراري.

- يقي من مرض السكري، لعدم احتوائه على الصوديوم والكوليسترول، كما أنه يتحكم في مستويات السكر في الدم .

- يعزز الجهاز المناعي، لأنه يحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي، ما يجعله يقاوم الكورونا.

- يعد علاج للإنفلونزا بسبب ما تحتويه من فيتامينات ومعادن مختلفة.

- يحافظ على صحة الجهاز العصبي

- التقليل من ضغط الدم المرتفع.

احتياطات عند تناول الحرنكش

- تأكد من تناولك لحرنكش الناضج، حيث إن غير الناضج قد يكون سامًا.

- توقف عن تناوله إذا أعطى الجسد ردة فعل تحسسية له.

- قومي باستشارة الطبيب قبل تناول الحرنكش إن كنتي حامًلا أو مرضعة.