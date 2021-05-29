طريقة عمل اللحمة بالبصل.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توجد طرق مختلفة لعمل اللحمة بالبصل التي تعتبر من الأكلات المفضلة لدى البعض، وللحصول على الطعم المختلف يجب الحفاظ على التوابل مضبوطة لأنها أساس الكثير من الأكلات الرائعة الأخرى، وهناك أسلوب لعمل اللحمة بالبصل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل اللحمة بالبصل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

المكونات الاساسية:

لحمة.

بصل.

سمنة.

فلفل رومي.

فلفل حار.

ملح.

فلفل أسود.

ماء.

طريقة عمل اللحمة بالبصل بالخطوات

قلب اللحمة مع البصل في السمنة على النار ويضاف الفلفل الرومي والحار.

يضاف القليل من الماء على مراحل مع التقليب ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ثم تقدم اللحمة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل المصرية

المكونات الأساسية:

كيلو جرام لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

4 حبات بصل مقطعة جوانح.

2 ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت (حسب الرغبة).

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل المصرية بالخطوات

غسل اللحم جيدًا بالماء والخل، ثم يوضع في القدر مع ملعقتين من السمن والتوابل ويقلب حتى يتغير لونه ثم يضاف البصل ويشوح قليلاً.

تضاف كمية قليلة جدًا من الماء وتترك حتى تغلي ثم تخفض النار ويترك اللحم لينضج على نارٍ هادئة جدًا.

تضاف كمية قليلة من الماء كلما لزم الأمر حتى يكتمل طهو اللحم.

يتبل اللحم بالملح ويقدم اللحم ساخنًا مع الصوص السميك المتبقي في القدر.

طريقة عمل اللحمة المحمرة بالصوص

المكونات الأساسية:

كيلو جرام لحم مكعبات بدون دهن.

مشروم مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل اللحمة المحمرة بالصوص بالخطوات

في إناء على النار توضع ملعقتا السمن واللحم ويقلب حتى يتغير لونه.

يضاف البصل ويقلب جيدًا.

تضاف التوابل عدا الملح مع ملعقة الخل الصغيرة مع التقليب.

يضاف كوب ونصف من الماء ويترك حتى الغليان ثم يغطى القدر وتخفض نار الموقد تمامًا حتى يتشرب اللحم الماء تمامًا.

تكرر هذه الخطوة حتى ينضج اللحم تمامًا.

يضاف المشروم والملح ويقلب مع كوب الماء.

عند نضج اللحم والمشروم يقدم طبق اللحمة المحمرة مع الصوص السميك في القدر يقدم ساخنًا مع الأرز أو المكرونة أو بيوريه البطاطا.

طريقة سلق اللحمة

المكونات الأساسية:

كيلو جرام من اللحم.

5 ورقات من ورق الورا.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

ثمانية فصوص من الهال.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة سلق اللحمة بالخطوات

شطف قطع اللحم جيدًا بالماء الجاري.

نضع اللحم في وعاء بحجم مناسب، ثم نغمره بالماء البارد المُضاف له الملح.

نترك اللحم منقوعًا في المحلول 30 دقيقةً.

نرفع اللحم من ماء النقع، ثم نصفيه جيدًا، ونضعه في قدر على النار.

نسكب كميةً كافيةً من الماء فوق اللحم، ونحرص على أن تُغمر اللحمة بالماء.

نضيف حبة البصل المفرومة لأربعة أجزاء للقدر.

نترك المُكونات حتى تغلي جيدًا، ثم نتخلص من الريم الذي يتشكل على سطح الماء باستمرار فور تشكله.

نضيف كلًا من عود القرفة، وورق الورا، وحب الهال، وملح الطعام، والفلفل الأسود المطحون.

نترك القدر على النار حتى ينضج اللحم جيدًا إذ يحتاج لمدة 30 دقيقةً ويمكن أن تحتاج إلى المزيد من الوقت نرفع اللحمة من ماء السلق، ونضعها في طبق التقديم، ثم نقدمها مع الأرز، والخضروات، والسلطة.