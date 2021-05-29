إطلالات اليوم: ريا أبي راشد جريئة.. ونيلي كريم تتألق بالأحمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان بقصة الأوف شولدر مشجر بمزيج من اﻷلوان الدافئة وتميزت قصته بفتحة حرف V كبيرة من عند الصدر، وفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

_مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر فستاناً باللوني الأبيض والأخضر، ونسقت معه بليزر باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وكلاتش باللون الأزرق، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بفستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_مايا دياب:

ظهرت المطربة مايا دياب بتوب كت باللون الأسود مع جيب باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_نيلي كريم:

طلت الفنانة نيلي كريم بتوب باللون الأحمر، بقصة الكب بدون أكمام، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_درة:

كما ارتدت الفنانة درة فستان باللوني الأبيض والذهبي، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ريهام عبد الغفور:

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان باللون الأبيض، مزينا بالورود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.