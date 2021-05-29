هل تناولت عصير البقدونس من قبل؟.. إليك فوائده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عصير البقدونس من المشروبات الصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية فيتامنيات A ، C ، E ، K ، B6 وليس هذا فحسب، بل هو غني بالعديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، لذا فهو يحتوي على فوائد صحية تجعلك تتناوله بانتظام، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "boldsky".

- منع الإصابة بالسرطان:

يحتوي عصير البقدونس على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد مثل myricetin وapigenin التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بعدة سرطانات مثل سرطان الجلد، والثدي، والقناة الهضمية والبروستاتا.

- الوقاية من مرض السكري:

بفضل احتوائه على مادة ميريسيتين التي تساهم في الوقاية من مرض السكري، حيث تساعد هذه المادة الكيميائية في خفض مستوى السكر في الدم، وتقلل أيضًا من مقاومة الأنسولين، كما أنها تجلب تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم.

- يحسن صحة القلب:

كونه غني بنسبة عالية من حمض الفوليك، وهو فيتامين ب مهم يساعد في تحويل الهوموسيستين إلى جزيئات حميدة ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب والأوعية الدموية.

- يحارب التهاب المفاصل الروماتويدي:

يؤدي تناوله إلى حماية الجسم من التهاب المفاصل الالتهابي، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامين سي وبيتا كاروتين الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

- يمنع الالتهاب:

نظرًا لقدرته على منع الالتهاب، لذا فهو يعالج حالات مثل لدغات الحشرات وآلام الأسنان والكدمات، كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات الداخلية والخصائص المضادة للتسمم الكبدي التي تساعد على تنظيف الكبد أيضًا.

- يقوي جهاز المناعة:

عصير البقدونس هو أيضا مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي لها القدرة على تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي على فيتامين أ الذي يعمل مباشرة على خلايا الدم البيضاء أو الخلايا الليمفاوية، ما يزيد من تأثيرها.

- له تأثيرات مدرة للبول:

تم استخدامه منذ عدة عقود كمدر للبول، حيث يساهم تناوله في السيطرة على عدد من الأمراض مثل حصى الكلى، وحصوات المرارة، والتهابات المسالك البولية.

- يحسن صحة العظام:

كونه مصدر غني بفيتامين K والكالسيوم الذي يساعد على تحسين صحة العظام، ويمكن أن يتسبب نقص هذا الفيتامين في زيادة خطر الإصابة بكسور العظام، لذا احرص على تناوله.

- يزيل السموم من الجسم:

كما يحتوي عصير البقدونس على الأبيجينين والميريستسين الضروريان لزيادة إنتاج إنزيم الكبد ، وبالتالي إزالة السموم من الجسم.