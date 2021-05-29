منها تنظيم ضغط الدم..6 أسباب تدفعك لتناول الكوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوسة من الخضروات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الشهية، علاوة على ذلك فإن لها العديد من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان، كما ذكرت الدكتورة سهام سوقية استشارية التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية"فيسبوك".

1- الكوسة منخفضة في محتواها من السعرات الحرارية.

2- تحتوي على كمية جيدة من الماء.

3- تحتوي على كمية جيدة من فيتامين c.

4- تحتوي على البوتاسيوم والألياف والقليل من الكالسيوم.

5- جيدة لصحة الجهاز الهضمي ولتنظيم ضغط الدم.

6- مفيدة لصحة العين والقلب بسبب محتواها من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي والبيتا كاروتين.