احذرها.. 5 تغيرات في الجلد يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني أكثر من 422 مليون شخص من مرض السكري على مستوى العالم، مما يجعله مصدر قلق، كما أنه أحد الأمراض المزمنة التي تشكل تهديدا لصحتنا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

هناك 5 تغيرات في الجلد يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السكري، يجب الحذر منها، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

مرض السكري والجلد

يميل الأشخاص المصابون بالسكري أيضًا إلى الإصابة بالتهابات الجلد، والتي لا ينبغي الاستخفاف بها.

كورونا ومرض السكري

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بعدوى كوفيد-19 القاتلة.

مراقبة التغيرات الجلدية

مرض السكري قاتل صامت، ولكن توجد به بعض العلامات التحذيرية، يمكن أن يكون الجلد هو أول عضو يشير إلى إصابتك بمرض السكري، كيف يحدث ذلك؟..

بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون

يمكن أن تبدأ حالة الجلد في شكل كتلة صلبة تشبه البثور، وتسمى أيضًا "نخرية ليبوديكا"، يمكن أن يتحول لاحقًا إلى بقع من الجلد الصلب والمتورم، يمكن أن تكون مؤلمة.

جلد مخملي

قد تشعر بهذا على جلد رقبتك أو إبطك أو فخذك أو في أي مكان آخر، إنه مؤشر على زيادة الأنسولين في الدم، يطلق عليه nigricans acanthosis ، وهو شائع في مرضى السكري.

بثور

مجموعة من البثور أو نفطة كبيرة تظهر في الأطراف مليئة بسائل مائي، وتسمى هذه الفقاعات داء السكري أو الفقاعات، قد لا يكون مؤلمة وغالبًا ما تكون أول أعراض ظهور مرض السكري.

جرح يستغرق وقتًا طويلاً للشفاء

يمكن أن يؤخر ارتفاع نسبة السكر في الدم الشفاء بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، قد تتحول هذه الجروح إلى تقرحات سكرية.

بقع صفراء متقشرة حول الجفون

يمكن أن تسبب زيادة الكوليسترول أو مستويات الدهون المرتفعة ظهور بقع صفراء في العينين أو حولها.