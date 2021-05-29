حصدت لقب أسرع امرأة.. صينية تصعد قمة إيفرست في وقت قياسي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رقم قياسي جديد شهدته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حققته سيدة صينية تدعى تسانج ين هونج، وذلك عقب صعودها قمة جبل إيفرست في وقت قياسي، فيما يقرب من 26 ساعة.

تفاصيل تسلق السيدة لقمة إيفرست

ومن جانبه، كشف مسؤول نيبالي، أول أمس الخميس، أن متسلقة الجبال التي تدعى تسانج ين، تمكنت من تسجيل أسرع صعود في العالم لإيفرست، وذلك خلال 25 ساعة و50 دقيقة، حسب موقع tribune.

وقال جيانيندرا شريستا، ضابط الاتصال الحكومي بمعسكر قاعدة إيفرست، إن «تسانج»، التي تبلغ من العمر 44 عامًا، تسلقت الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترًا، في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة يوم الأحد الماضي.

وتابع شريستا، موضحا أن السيدة الأربيعينة غادرت المخيم في تمام الساعة 1:20 من بعد ظهر السبت ووصلت القمة في تمام الساعة 3:10 من مساء اليوم التالي.

طلب لموسوعة جينيس القياسية

وأضاف الضابط أن السيدة الصينية لا تزال بحاجة إلى تقديم مطالبتها لمسؤولي موسوعة جينيس للأرقام القياسية للحصول على شهادة عن إنجازها، إذ تشهد حكومة نيبال أن المتسلقين الذين وصلوا إلى القمة لم يتم إصدار شهادات لسجلاتهم.

رقم قياسي سابق

وكانت النيبالية فونجو جانجمو لاما، هي أسرع امرأة تصعد قمة إيفرست، من قبل رقم السيدة الصينية الجديد، وذلك عندما أكملت التسلق في 39 ساعة و 6 دقائق.

وأصدرت نيبال رقمًا قياسيًا تمثل في إصدار 408 تصريحًا لصعود جبل إيفرست، لموسم التسلق هذا بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب الوباء.

وقالت وزارة السياحة، إنه هناك ما يصل إلى 350 شخصًا تسلقوا الجبل حتى الآن هذا الربيع، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.