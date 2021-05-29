طريقة عمل الحواوشي بالعجين.. للحصول على طعم لذيذ ومختلف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الحواوشي من الأكلات المفضلة للبعض، وطريقة عمل الحواوشي بسيطة وسهلة عند استخدام الطريقة الصحيحة في اعداده بالتوابل المضبوطة، حتى لا يفقد طعمه الشهي الذى لا يقاوم، وتوجد طرق مختلفة لعمل الحواوشي، ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل الحواوشي بالعجين، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق، على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الحواوشي بالعجين

المكونات الأساسية

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

فنجان ماء دافئ.

دقيق.

بيضة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

زبادي.

لحمة مفرومة خالية الدسم.

فلفل أخضر مقطع.

بصلة مفرومة.

زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

توابل.

قرفة.

بودرة ثوم.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل الحواوشي بالعجين بالخطوات

خلط الخميرة والسكر والماء الدافئ وتركهم يخمروا لمدة 7 دقائق.

إضافة الدقيق حسب الاحتياج وتقليبه ثم تغطيته بكيس نايلون لمدة 7 دقائق.

إضافة البيضة والخل والملح والزبادي والعجن جيدا وتركه يخمر مرة أخرى.

تشويح البصل في زيت ذرة ثم إضافة بودرة الثوم والتوابل والقرفة وملح وفلفل أسود.

إضافة اللحمة وتركها حتى تنضج ثم وضع الفلفل الأخضر.

صنع دوائر من العجين وفردها جيدا ووضع قليل من خليط اللحمة فوق دائرة من العجين ثم غلقها بدائرة أخرى وتغلق جيدا.

إدخاله الفرن على 200 درجة مئوية وتقديمه ساخنا.

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي

المكونات الأساسية

لحم مفروم ناعم.

بصل حجم متوسط، مفروم فرما ناعما.

2 خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ونصف بهارات عربية مشكلة.

5 أرغفة خبز عربي.

خطوات عمل الحواوشي بالعيش البلدي

في وعاء وضع اللحم، البصل والخلّ.

اإافة الملح، الفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة.

خلط المكونات حتى تتداخل.

تشكيل كرات من مزيج اللحم ووضعها في طبق.

فتح رغيف من الخبز ووضع داخله كرة من مزيج اللحم.

تكرار العملية حتى انتهاء الكمية.

دهن وجه الأرغفة بالزيت النباتي.

تغليف كلّ رغيف بورق زبدة ووضعه في صينية فرن.

تشغيل الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

إدخال الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الحواوشي.

تقديم الطبق ساخنا.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

المكونات الأساسية

تكفي 4 أشخاص

1 كوب كبير لحمة مفرومة .

5 كوب كبير دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

نصف حبة طماطم.

1 بيضة مضروبة.

نصف كوب كبير زبادى.

زيت زيتون.

نصف كوب كبير بصل مقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب كبير بقدونس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة سكر.

خطوات عمل الحواوشي الاسكندراني

تحضير وعاء الخلاط ونضع فيه الدقيق، و الملح، والسكر، والخميرة.

تشغيل العجان على سرعة متوسطة وإضافة الماء، والزيت و الزبادي تدريجيًا أثناء العجين حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

تخرج عجين الحواوشي على سطح مرشوش بالدقيق.

تحضير الحواوشي

وضع في وعاء الخلاط اللحم المفروم، والبصل، والبقدونس، و الفلفل الأسود، والملح.

تشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تختلط جميع المكونات معًا.

تحضير العجين على سطح أملس مرشوش بالدقيق وتقسيمها لأربع كرات متساوية ، ثم فرد كل كرة بالنشابة.

وضع الحشو في منتصف العجين بدون الوصول للأطراف ثم دهن العجين ببيضة مضروبة باستخدام فرشاة.

تحضير صينية مدهونة بالزيت، وفرد عليها عجين الحواوشي ثم إدخالها الفرن حتى تمام النضج.