لايف ستايل

«زميلتي حضرتلي الغدا عشان ماكلش مع مراتي».. شاب يثير غضب الفتيات: كنت بهزر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حقيقة منشور أثار الجدل لشاب عن إعداد زميلته الغداء له

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور لعضو في إحدى المجموعات المتخصصة في الطعام ونشر الأكلات المختلفة التي يجري إعدادها من جانب أعضائها، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وعقب نشره للمنشور الذي كان يتحدث فيه عن إعداد صديقته طعام له حتى لا يأكل مع زوجته بعد عودته من العمل، تداوله الكثيرون موجهين لها هجومًا شديدًا حول قبوله لذلك الوضع والتفاخر به.

وتواصل «هن» مع صاحب المنشور الذي يدعى محمد حسني، والبالغ من العمر 25 عامًا، لمعرفة حقيقة المنشور، وتوضيح كواليس التقاط الصورة، كالتالي:

تفاصيل المنشور الذي أثار الجدل

نشر محمد حسني، أحد أعضاء أحد الجروبات المتخصصة في نشر الطعام والوجبات والوصفات، والذي يدعى محمد حسني، صورة لإحدى الأواني والتي يوجد بها محشي وقطعة من الدجاج، معلقا عليها قائلا: «زميلتي في الشغل عملتلي الغدا عشان مروحش أتغدى مع مراتي»، وعقب نشره لذلك المنشور، انهالت ليه الكثير من التعليقات التي هاجمته بشدة حول، فضلا عن إلقاء اللوم عليه لقبول ذلك الوضع والتفاخر به أيضا بنشره على الجروب.

092a9e051c.jpg

وبعد الهجوم الشديد الذي وجهه له أعضاء الجروب، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك المنشور على الكثير من الصفحات، موجهين هجوما شديدا له حول ذلك المنشور، فكيف له أن يقبل ذلك الوضع أو يعطي فرصة لزميلته لذلك، فضلا عن تفاخره بذلك المنشور بنشره له، وكان من أبرز تلك التعليقات «حرباية.. إلهي تطفحه إنت وهي.. إنت لو قاصد تتهزأ مش هتعمل كدة».

حقيقة المنشور الذي أثار الجدل

وقال صاحب المنشور محمد حسني إن ذما نشره، لم يكن إلا على سبيل المداعبة والهزار، مشيرا إلى أنه لم يكن متزوجًا من الأساس، وأن تلك الصورة كانت موجودة على الجروب من قبل، إذ أن صاحبتها كانت نشرتها من قبل بعد أن جهزت والدتها الطعام لها في الجامعة بعد أن تأخرت في العودة للمنزل.

19803274cd.jpg

0ee5a708a2.jpg

وأضاف «حسني» أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر البوست على هذا النطاق الواسع، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن أعضاء الجروب سيتفهمون أن على سبيل «الهزار»، ولكنه فوجئ بمهاجمتهم له، كما أنه وجد الكثيرين يوجهون له الشتائم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا