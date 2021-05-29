بـ «بغبغان».. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدتها ونور عمرو دياب تعلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة شيرين رضا، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث حرصت على مشاركة متابعيها بصورة لها، والتي أظهرت ملامح تقدمها في العمر.

رسالة شيرين رضا لوالدتها في عيد ميلادها

ونشرت الفنانة، صورة طريفة لوالدتها، وهي مرتدية عدة قبعات فوق بعضها البعض، ويعلوهم ببغاء، حيث وجهت لها رسالة تهنئة بالإنجليزية، قائلة: «عيد ميلاد سعيد ماما، دايما مبهجة، ودايما سبب في ضحكنا، أنا بحبك جدا».

تفاعل ابنة شيرين رضا مع صورة جدتها

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف من المتابعين، فيما علقت نور عمرو دياب، ابنة شيرين رضا، على صورة جدتها، قائلة: «عيد ميلاد سعيد تيتا».

شيرين رضا تدعم جانا عمرو دياب بعد طردها من المدرسة

ومنذ أسابيع، دعمت الفنانة شيرين رضا، ابنة زوجها السابق، جانا عمرو دياب، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في الأزمة التي أعلنت عنها الأخيرة داخل العاصمة البريطانية لندن، مع مدرستها السابقة، إذ تعاني من الإصابة بمرض فرط الحركة، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها، مما جعلت الإدارة تطردها منها.

وردت الفنانة، على منشور جانا عمرو دياب، في رسالة دعم لها، قائلة: «أنا فخورة جدًا بكِ ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة، ومصدر إلهام للآخرين، أحبك».

لقى تعليق الفنانة شيرين رضا، استحسان الجمهور وتفاعل عدد كبير منهم، إذ علقت إحدى المتابعات قائلةً: «أحسن حاجة فيكي إنك معندكيش حقد دي ضرتي أو دي بنتها، إنتي عقلية واعية جدا وناضجة».

قصة أزمة جانا عمرو دياب

وكانت «جانا» دونت عبر حسابها منشورا بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school»، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وروت جانا دياب كواليس الواقعة في منشورها، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ADHD.