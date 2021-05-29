«دينا وشيرين وإسراء».. 3 فتيات يدعمن غزة بالمشغولات اليدوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom»، ثلاثة فتيات يبدعن في تصميم المشغولات اليدوية والتبرع بها للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة.

وقالت دينا عبدالعزيز، إحدى الفتيات، إنها تخرجت في كلية الألسن، وتعرفوا على بعضهن البعض مصادفة، وليس في الجامعة، موضحة أنهم يرغبن في خدمة القضية الفلسطينية، من خلال الموهبة التي لديهن.

وأضافت «عبدالعزيز»، أن المنتجات كانت تركز على ألوان التراث الفلسطيني، والمعالم الأثرية الخاصة بالقدس مثل المسجد الأقصى.

أما شيرين محمد، إحدى فتيات الفريق، فقالت إنها تخرجت في كلية العلوم بجامعة عين شمس، موضحة أنهن موهوبات في مسألة العمل اليددوي، وكل واحدة فيهن تعمل في تصنيع مواد مختلفة عن الأخرى، مثل الرسم على الخزف، والحلى النحاس.

من جانبها، قالت إسراء رفيق، إحدى فتيات الفريق، إنها تخرجت في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، موضحة أن أعمارهن في أواخر العشرينات، ولذلك فهم من الجيل الذي عاش ملحمة القدس وفلسطين، ولذلك فكرن في تشكيع الناس على دعم هذه القضية بطريقته، ولذلك بدأن بأنفسهن، ويمكن بيع منتجاتهن ويتبرعن بالعائد إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري الذي يساعد الفلسطينيين.

في وقت سابق، زار وفد من الهلال الأحمر المصري يترأسه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بزيارة رسمية لمدة يومين إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم الجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك بتوجيهات من نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تهدف الزيارة لتقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون والتواصل وتنسيق العمل من خلال عمل زيارات ميدانية، وذلك لتحديد الاحتياجات العاجلة والأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.