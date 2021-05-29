كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة تنتشر عن طريق الهواء.. وآثار جانبية غير مقلقة للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

اكتشاف سلالة جديدة تنتشر عن طريق الهواء

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم السبت، عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي كوفيد-19 الهندية والبريطانية.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج - في تصريحات أوردتها صحيفة "فن.إكسبرس" الفيتنامية- إن التسلسل الجيني لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد وهما الهندية والبريطانية، مضيفا أن وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية، لافتا إلى أنه لم تتم تسمية السلالة الجديدة بعد، محذرا من أن الفيروس التاجي المسؤول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة في الهواء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

آثار جانبية غير مقلقة للقاح

إن المعاناة من الآثار الجانبية أمر طبيعي بعد الحصول على اللقاح، وهي مجرد علامة على أن جرعة اللقاح تبني أجسامًا مضادة في جسمك، لا يوجد ما يدعو للخوف لأن معظم الأعراض تختفي من تلقاء نفسها بعد يومين إلى ثلاثة أيام، فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للقاح كورونا التي قد تواجهها بعد الحصول على اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

الآثار الجانبية غير المقلقة هي: حمى وقشعريرة، الإرهاق، صداع الرأس، الغثيان، ألم المفاصل، تورم في الذراعين.

5 علاجات منزلية لمحاربة ضيق التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس حالة مؤقتة أو خطيرة، إذا أردت التغلب على ذلك، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها، ولكن إذا كان يحدث معك كثيرًا، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور، وفقا لموقع timesofindia.

العلاجات هي: شاي الزنجبيل، قهوة سوداء، الوقوف مع دعم الظهر، ملاحقة التنفس بالشفاه، اجلس إلى الأمام.

هل الصداع من أعراض الفطر الأسود؟

الفطريات السوداء هي عدوى فطرية نادرة يمكن علاجها بالأدوية عند اكتشافها في الوقت المناسب، غالبًا ما يؤدي أي تأخير في العلاج إلى إزالة الجزء المصاب من خلال الجراحة، هناك بعض العلامات الواضحة لهذه العدوى والصداع المستمر هو واحد منها وفقا لموقع timesofindia.

العلاقة بين عدوى الفطر الأسود والصداع

في حين أنه من الشائع الشعور بالصداع عند المعاناة من كورونا، إلا أن الصداع المستمر بعد 14 يومًا من فترة الشفاء يمكن أن يكون أحد أعراض العدوى الفطرية السوداء، إنها في الواقع أولى علامات الالتهاب والعدوى التي تسببها الفطريات.