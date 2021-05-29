آدم الشرقاوي الشهير بـ«بيج زي» يحتفل بتخرج شقيقته.. نفس الملامح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان الشاب الأمريكي ذو الأصول الأمريكية آدم الشرقاوي، الشهير بشخصية «بيج زي» في مسلسل لعبة نيوتن، الذي جرى عرضه خلال دراما رمضان الماضي، بتخرج شقيقته الأصغر «ليندا»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

آدم الشرقاوي ينشر صورة لشقيقته

وشارك «آدم» متابعيه، صورة لشقيقته الصغرى ليندل الشرقاوي، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، أثناء احتفالها بتخرجها، ووجه لها التهنئة بالإنجليزية قائلا: «مبروك يا أختي».

وخلال الصورة، ظهرت الشقيقة الصغرى للفنان الشاب، والتي يجمعها الشبه الكبير بينها وبينه، وهي مرتدية روب وقبعة التخرج، مع عقد طويل من الزهور الملونة.

معلومات عن الشاب الممثل آدم الشرقاوي

- من مواليد التسعينيات.

- مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة شقيقه.

- يحمل الجنسية الأمريكية.

- تعود أصوله لقرية منية الرشد التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

- قدم شخصية «زي» خلال أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث تعد تلك المرة الأولى له في الدراما المصرية، بعد أن اكتشفه المخرج تامر محسن وقرر تقديمه من خلال العمل.

- يتقن التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 300 ألف شخص.

- في بداية مشواره الفني، شارك كممثل مبتدئي في بعض الأفلام والمسلسلات في هوليوود حيث يُعرف باسم Adam Elshar.

معاكسات الفتيات على «فيس بوك» لـ آدم الشرقاوي

إعجابات عديدة لاقاها الفنان الشاب، من قبل بعض الفتيات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فجاء من بين التعليقات «جوزي»، «ملامحه الكاميرا حباها»، «ميكس من رامي مالك على زين مالك»، «فتى أحلامنا الجديد».

مسلسل لعبة نيوتن

ويذكر أن أحداث مسلسل لعبة نيوتن دارت في إطار اجتماعي غامض، حول منى زكي «هنا»، والتي تقرر بالاتفاق مع زوجها حازم «محمد ممدوح»، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع مولودها بالبلاد للتمكن من حصوله على الجنسية الأمريكية، ومن ثم تتوالى الأحداث.