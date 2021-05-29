نهى نبيل تسجد في مطار دبي بعد رفع اسمها من قوائم منع السفر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، وثقت من خلاله لحظاتها الأولى فور وصولها إمارة دبي، وظهرت وهي ساجدة لله شكرًا، وذلك بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار التحفظ على أموالها، على خلفية قضية غسيل الأموال التي تورط فيها عدد كبير من المشاهير.

وظهرت «نهى» في مقطع الفيديو برفقة أطفالها، وهي سعيدة وتسجد لله، وعلقت على الفيديو قائلة: «أخيرًا وصلت دبي بلدي الثاني».

رفع التحفظ على أموال نهى نبيل

وكان النائب العام الكويتي أعلن في أبريل الماضي، رفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية في قضية غسيل الأموال الشهيرة.

نهى نبيل تعلق على رفع التحفظ عن أموالها

وبعد صدور قرار النائب العام الكويتي قراره برفع التحفظ على أموال نهى نبيل، وزوجها في قضية غسيل الأمور الشهيرة، خرجت الإعلامية نهى نبيل، وقتها، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق، «سناب شات»، وجهت فيه رسالة إلى متابعها وكشفت عن نيتها تجاه مهاجميها.

وقالت نهى نبيل في مقطع الفيديو: «ما كنت حابة أطلع أو أتكلم على شي إلا لما أتأكد بنفس، الحمد لله على كل حال، في النهاية إحنا ف بلد بيحكمها القانون، وما حدا فيه فوق القانون، فالحمد لله على نعمة الكويت، والحمد لله على نزاهة القانون، وشكرا أقولها من كل قلبي لنيابة العام، ولكل شخص كان واثق ببرائتي».

وتابعت الإعلامية نهى نبيل وقتها «أنا مؤمنة إن كل تجربة تعلمنا شي، وأنا ها التجربة علمتن كتير دروس، علمتني مين الأخشاصص اللي بيحبوني بصدق ومين اللي ناطرين الشر علشان يخرجوا من حياتي».