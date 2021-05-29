بدور البراهيم فاشينيستا سعودية تثير الجدل بعودتها للنقاب مجددا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل دور البراهيم، متابعيها بعودتها بارتداء النقاب مجددًا، إذ نشرت مقطع فيديو لها عبر تطبيق «سناب شات»، ظهرت من خلاله وهي منتقبة بعدما كانت تخلت عنه وعن الحجاب.

وتحدثت «بدور» في مقطع فيديو الذي نشرته عبر حسابها على تبيق «سناب شات»: «أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعًا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ».

بدور البراهيم: قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية

ثم ظهرت مرة أخرى «بدور» بالنقاب، إذ نشرت صورة لها على التطبيق ذاته وهي مرتدياه معلقة عليه: «قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية، ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال».

وأثار ظهور بدور البراهيم بالنقاب مرة أخرى، جدل بين متابعيها، إذ انقسمت الآراء بين من هنأها برجوعها له مرة أخرى، وبين من انتقدها ورأى أنها طريقة جديدة تتبعها للحصول على الإعلانات بشكل أكبر.

بدور الباهيم ترفض ظهور أبنائها على السوشيال ميديا

وكانت بدور البراهيم كشفت قبل ذلك عن سبب نزعها الحجاب وظهورها من دونه، بأنه في أكثر الأوقات يعيقها أثناء تصويرها لمقاطع «سناب شات» خاصة حين تكون داخل منزلها.

وكانت بدور البراهيم، كشفت سبب عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا، إذ ذكرت وقتها أنها لا ترغب في استغلال ابنائها على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما يفعل بعض المشاهير.

وأوضحت «بدور» أن أطفالها يرغبون في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لا ترغب في ذلك ولا تحب تواجدهم عليها لتجنب تعرضهم للمواقف التي تتعرض لها من المتابعين والتعليقات: «هما يحبون كثير لكن أنا لا أريد ان يتعرضوا لهذه المواقف كفاية أمهم أكيد أنا لا اسمح لهم ولا أرضى بس إذا هما يبغوا لا حول ولا قوة».