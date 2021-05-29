أثارت ذعر النساء والأطفال.. اقتحام خفافيش لطائرة في الهند يجبرها على العودة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الوقت الذي تعاني منه دولة الهند من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وفاة الكثير من الأعداد بعد تدهور حالتهم الصحية، إثر إصابتهم بالسلالة الهندية التي أصبحت تشكل خطرا أكبر على البشرية، اقتحم أمس مجموعة من الخفافيش طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية المطار، والتي غادرت من نيودلهي صباح أمس الخميس متجهه إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تحرك الطائرة في الجو، اكتشف المسافرون أن هناك هجوم لمجموعة من الخفافيش على الطائرة، الأمر الذي أدى إلى عودتها مره أخرى بعد نصف ساعة تقريبا، وعادت الطائرة مرة أخرى إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، خصوصا بعد الذعر الذي انتاب الركاب وبشكل خاص النساء والأطفال على الطائرة، وفق «سكاي نيوز»، نقلا عن «ديلي ميل».

لم تكن حالة الذعر التي شعر بها الركاب على متن الطائرة كما هو معتاد وجود عطل فني في المحركات، ولكن كان السبب في تلك المرة هو اكتشافهم لمجموعة من الخفافيش على متن الطائرة، الأمر الذي تسبب في إصابتهم بالذعر على خلفية تسبب الخفافيش في انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم يكن ظهور الخفاش شيئا مطمئنا بالنسبة للركاب، إذ أنه ظهر يحلق على متن الطائرة في حالة تخبط واضطراب شديدة، ما يدل على اقتحامه للطائرة والتسلل إليها أثناء صعود الركاب لمتن الطائرة، وعلى الفور قام طاقم الطائرة بإخبار قائدها بوجود خفاش على من الطائرة، الأمر الذي أدى إلى إبلاغ مراقب لبحركة الجوية في المطار، ليتم إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية.

وعلى الفور تم استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض على الخفاش وإزالته من المقصورة، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، وبفحص الطائرة بعد صولها للمطار مره أخرى، تم العثور على الخفاش ميتا في درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم 8، ليتم تبخير الطائرة.

وفي وقت لاحق، عثر على الخفاش ميتا في درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم ثمانية، ثم تم تبخير الطائرة، وفقا لما ذكره مسؤولو المديرية العامة المدني في الهند.