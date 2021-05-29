لحظة بكاء كاملة أبو ذكري في حفل زفاف ابنتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعت المخرجة كاملة أبو ذكري، وابنتها «أُبية الشيم»، وذلك خلال حفل زفاف الأخيرة، بمدينة الغردقة في الجونة.

دموع كاملة أبو ذكري

وخلال الصور، ظهرت المخرجة وهي تبكي خلال زفاف ابنتها، بمشاعر مختلطة بين الفرح والحزن كموقف أي أم في هذه اللحظة المؤثرة.

ومن جانبها أرفقت هالة صدقي، تعليقها قائلة: «أجمل أفراح الوسط الفني، أبية كاملة أبو ذكري، وهنا مش المخرجة العظيمة هنا الأم العظيمة، مبروك من القلب».

حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري

واحتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ليلة أمس، بحفل زفاف ابنتها «اُبية الشيم»، في مدينة الجونة السياحية بالغردقة.

ومن جانبها شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» العديد من صور النجوم والنجمات بين الحضور، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري».

وظهرت الفنانة نيللي بإطلالة مميزة، مرتدية «جمبسوت» موديل الهاف ستوميك الكاشف للبطن باللون الأحمر، بينما تألقت الفنانة التونسية درة بفستان منقوش مكشوف البطن أيضًا، وظهر الفنان خالد النبوي بقميص أبيض، كما تألق مصطفى درويش ببليزر وبنطلون باللون الروز الفاتح.

وكان من ضمن الحضور، المهندس هاني سعد، زوج الفنانة درة، والفنانة هالة صدقي.

فيما المخرجة كاملة أبو ذكري بفستان باللون البيج، المرصع بالفصوص اللامعة، أشبه بإطلالات العرائس.

سبب اختفاء كاملة أبو ذكري من رمضان 2021

وكانت الفنانة نيللي كريم أكدت من قبل خلال استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» أن كاملة أبو ذكري أجلت جميع أعمالها في عام 2021 لتحضيراتها حفل زفاف ابنتها.

ويعد مسلسل «100 وش» آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، وشريف دسوقي، وزينب غريب ودنيا ماهر وإسلام إبراهيم.