لا تقلق منها.. إليك قائمة بالآثار الجانبية الشائعة للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الوقت الحالي، نعلم أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا الشديد، يساعد الحصول على اللقاح على تعزيز المناعة ضد الفيروس القاتل الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

إن المعاناة من الآثار الجانبية أمر طبيعي بعد الحصول على اللقاح، وهي مجرد علامة على أن جرعة اللقاح تبني أجسامًا مضادة في جسمك، لا يوجد ما يدعو للخوف لأن معظم الأعراض تختفي من تلقاء نفسها بعد يومين إلى ثلاثة أيام.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للقاح كورونا التي قد تواجهها بعد الحصول على اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

حمى وقشعريرة

تعتبر الحمى المصحوبة بقشعريرة ورعشة من الآثار الجانبية الشائعة للقاحات كورونا، بعد الحصول على الحقنة، قد تواجه ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم، وقد يزعجك بعد يوم أو يومين من تلقي اللقاح.

الإرهاق

الإرهاق أو الضعف بعد الحصول على اللقاح هو علامة أخرى على أن اللقاح يؤدي وظيفته، قد تشعر بالتعب الشديد والخمول، قد يستمر هذا لمدة يوم أو يومين على الأكثر، تأكد من شرب الكثير من الماء، وتناول الطعام الصحي، وأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

صداع الرأس

يحتوي لقاح كورونا على مستضدات للفيروس تساعد الجسم على بناء الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي، نتيجة لذلك، فإن معظم الآثار الجانبية للقاح مماثلة لتلك الخاصة بالعدوى، يمكن أن يكون الصداع علامة شائعة، والتي قد يتم الخلط بينها وبين أعراض كوفيد.

الغثيان

الحمى والقشعريرة والتعب، في كثير من الحالات، يصاحبها الشعور بالغثيان، قد تشعر بالحاجة إلى التقيؤ، والتي ستهدأ خلال فترة قصيرة.

ألم المفاصل

آلام الجسم وآلام المفاصل من الآثار الجانبية الأخرى للقاح في معظم الحالات، قد تعاني أيضًا من تصلب وتورم، هذه المشكلة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص فوق سن الخمسين.

تورم في الذراعين

يمكن أن يتسبب الاحمرار والتورم في الذراعين بعد تلقي اللقاح في الشعور بعدم الراحة، ولكنه يتحسن مع مرور الوقت، قد يساعد تحريك ذراعيك قليلاً في توفير الراحة.

كيف تتغلب على هذه الأعراض؟

إذا كنت تعاني من ألم لا يمكن السيطرة عليه، والذي يتعارض مع مهامك اليومية، فتحدث إلى طبيبك، قد يصف لك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو الأسبرين أو مضادات الهيستامين، لكن لا تحدد بنفسك ذلك.

لتقليل الألم وعدم الراحة في المكان الذي حصلت فيه على الحقنة، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة أو مبللة وقم ببعض تمارين الذراع، حاول أيضًا أن تحافظ على رطوبتك لخفض درجة الحرارة.

الخلاصة

من الطبيعي أن تعاني من بعض الآثار الجانبية بعد أخذ الحقنة، قد تختفي من تلقاء نفسها بعد 2-3 أيام، في حالة تفاقم الاحمرار أو الألم في ذراعك خلال 24 ساعة أو إذا لم تتلاشى الآثار الجانبية حتى بعد بضعة أيام، استشر طبيبك، وتذكر أن الحصول على اللقاح هو أفضل شيء يمكنك القيام به لحماية نفسك والأشخاص من حولك.