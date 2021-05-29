محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العنب الأحمر من الفواكه الصيفية، المحببة لدى الكثير من الأشخاص، كونه مليئا بالفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم في فصل الصيف.

وفيما يلي، 9 فوائد مذهلة لتناول العنب الأحمر مرة في الأسبوع، كما ذكر موقع "stylecraze".

1- مكافحة الشيخوخة:

يحتوي جلد وبذور العنب الأحمر على الريسفيراترول الذي يتحكم في عملية الشيخوخة، ويعد الريسفيراترول هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

2- نشاط مضاد للجراثيم:

يمتلك العنب الأحمر خواصًا مضادة للبكتيريا والفيروسات، وبالتالي فهي تحميك من العديد من الإصابات، كما أن الخصائص المضادة للفيروسات مفيدة أيضًا لمحاربة فيروس شلل الأطفال وفيروس الهربس البسيط.

3-صحة الجلد:

يحتوي العنب وبذوره على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، وهذا يساعد على حماية البشرة من التلوث والتلف الناتج عن السموم، وهذا مفيد أيضًا في إصلاح الكولاجين.

4- اضطرابات الكلى:

العنب الأحمر مفيد لتقليل حمض البوليك، وهذا يساعد على التقليل من ضغط عمل الكلى.

5- يمنع إعتام عدسة العين:

تحتوي مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب الأحمر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل وتحارب الجذور الحرة لمنع إعتام عدسة العين.

6- يحسن البصر:

نظرًا لأن العنب الأحمر مصدر غني جدًا بمضادات الأكسدة القوية، الريسفيراترول، فإنه يؤدي وظيفة عامل مانع ضد بعض الإنزيمات المحددة التي تؤدي إلى تدهور الأنسجة.

7- تحسين صحة القلب:

تشتهر مركبات الفلافونويد والريسفيراتول الموجودة في العنب الأحمر بخصائصها في الوقاية من أمراض القلب، وهذا يساعد على تقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والجلطات الدموية والأمراض المرتبطة بالقلب.

8- يحسن قوة الدماغ:

يزيد الريسفيراترول من تدفق الدم إلى أدمغتك بنسبة 200٪، وهكذا يساعد ريسفيراترول على تسريع استجاباتك الذهنية وقدرتك.

9- دعم المناعة:

العنب الأحمر هو أفضل طريقة طبيعية لتقوية جهاز المناعة في الجسم.