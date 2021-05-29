محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
العنب الأحمر من الفواكه الصيفية، المحببة لدى الكثير من الأشخاص، كونه مليئا بالفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم في فصل الصيف.
وفيما يلي، 9 فوائد مذهلة لتناول العنب الأحمر مرة في الأسبوع، كما ذكر موقع "stylecraze".
1- مكافحة الشيخوخة:
يحتوي جلد وبذور العنب الأحمر على الريسفيراترول الذي يتحكم في عملية الشيخوخة، ويعد الريسفيراترول هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.
2- نشاط مضاد للجراثيم:
يمتلك العنب الأحمر خواصًا مضادة للبكتيريا والفيروسات، وبالتالي فهي تحميك من العديد من الإصابات، كما أن الخصائص المضادة للفيروسات مفيدة أيضًا لمحاربة فيروس شلل الأطفال وفيروس الهربس البسيط.
3-صحة الجلد:
يحتوي العنب وبذوره على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، وهذا يساعد على حماية البشرة من التلوث والتلف الناتج عن السموم، وهذا مفيد أيضًا في إصلاح الكولاجين.
4- اضطرابات الكلى:
العنب الأحمر مفيد لتقليل حمض البوليك، وهذا يساعد على التقليل من ضغط عمل الكلى.
5- يمنع إعتام عدسة العين:
تحتوي مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب الأحمر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل وتحارب الجذور الحرة لمنع إعتام عدسة العين.
6- يحسن البصر:
نظرًا لأن العنب الأحمر مصدر غني جدًا بمضادات الأكسدة القوية، الريسفيراترول، فإنه يؤدي وظيفة عامل مانع ضد بعض الإنزيمات المحددة التي تؤدي إلى تدهور الأنسجة.
7- تحسين صحة القلب:
تشتهر مركبات الفلافونويد والريسفيراتول الموجودة في العنب الأحمر بخصائصها في الوقاية من أمراض القلب، وهذا يساعد على تقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والجلطات الدموية والأمراض المرتبطة بالقلب.
8- يحسن قوة الدماغ:
يزيد الريسفيراترول من تدفق الدم إلى أدمغتك بنسبة 200٪، وهكذا يساعد ريسفيراترول على تسريع استجاباتك الذهنية وقدرتك.
9- دعم المناعة:
العنب الأحمر هو أفضل طريقة طبيعية لتقوية جهاز المناعة في الجسم.