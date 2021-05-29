منها حرق السعرات الحرارية.. إليك ما يحدث لجسمك عندما تضحك كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

نحن نعرف جميعاً أن الضحك هو وسيلة نعبر بها عن سعادتنا وتجعلنا ننسى همومنا ونهرب بها من ضغوطات الحياة، وبجانب ذلك فهو له فوائد أخرى كثيرة تحدث في جسمنا، فبمجرد أن نضحك، نبدأ على الفور في الشعور بالاختلاف، ويبدأ وجهنا وعضلاتنا في الانقباض، هذه كلها علامات على أن الجسم بدأ في تلقي فوائد صحية أكثر مما قد تدركه، وهي كالتالي وفقا لموقع "brightside".

1- حرق المزيد من السعرات الحرارية:

تحتاج إلى الضحك لمدة 15 دقيقة لحرق السعرات الحرارية التي حصلت عليها من تناول الأطعمة.

والضحك سيساعدك على خسارة المزيد من الوزن، وربما يساعدك في الوصول إلى هدفك بشكل أسرع، إذ ينشط العديد من الأعضاء المختلفة، وإحدى هذه الأعضاء هي عضلاتك، حيث تبدأ في الاسترخاء بالإضافة إلى ذلك، بينما تضحك، تبدأ عضلات البطن في التمدد والانقباض، وهو ما يشبه إلى حد كبير عندما تمارس الرياضة وتبدأ معدتك في الشعور بالألم بعد ذلك وخسارة الوزن.

2- تحصل على راحة فورية من التوتر:

الضحك يخفف من التوتر على الفور، وفي هذه العملية، سيرتفع معدل ضربات قلبك أيضًا ثم ينخفض، والنتيجة، ستشعر بالراحة وستكون مستويات التوتر لديك أقل، حيث يفرز الضحك المواد الكيميائية التي تبعث على الشعور بالرضا والتي تكون مسؤولة عن الحالة المزاجية الجيدة، هذا يعني أنه بعد الضحك الجيد ستشعر أنك بحالة جيدة بشكل عام.

3- ينخفض ضغط الدم لديك:

يمكن أن يساعد الضحك بشكل جيد في الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وهذا يمكن أن يحميك من مشاكل القلب والنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن الضحك يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

4- تتنفس بشكل أفضل:

نحن نعلم أن الأكسجين مهم جدًا لأجسامنا للعمل بشكل سليم، ويمكن أن تمنحنا الأنفاس العميقة كمية جيدة من الأكسجين، وإحدى الطرق الممتعة للقيام بذلك هي الضحك، وعندما نضحك تنفتح رئتنا، ويمكننا أن نأخذ أنفاسًا أطول لتزويد دمنا بالأكسجين الذي يحتاجه.

5- ستكون قادرًا على التعامل مع الألم بشكل أسهل:

إذا كنت تتألم أو تشعر بعدم الراحة، فحاول أن تضحك، حيث يطلق الضحك مسكنات الألم الطبيعية في الجسم وقد نشعر بتحسن كبير بعد ذلك، وهنا تلعب المادة الكيميائية التي تبعث على الشعور بالسعادة دورًا مهمًا لأنها تساعدك على التعامل ليس فقط مع الألم العقلي ولكن أيضًا مع الألم الجسدي.