كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - تظهر عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد دائماً على ممشى العروض، وتُعتبر بيلا رمزاً وأيقونة للمصممين والمتخصصين في عالم الموضة، وهي مصدر وحي لكثير من الفتيات والنساء على مستوى العالم بأكمله، ويقلدها كثير من النساء حول العالم، ومن إطلالاتها الكثيرة المختلفة تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم مجموعة من إطلالات بيلا حديد الكاجوال؛ لتناسبك في مختلف المناسبات النهارية والمسائية.

أجمل إطلالات بيلا حديد الكاجوال:

بيلا حديد بإطلالة كاجوال نهارية

بيلا حديد بإطلالة كاجوال نهارية - الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت بيلا حديد في أحد مماشي عروض الأزياء التي تقدمها، بـ إطلالة كاجوال منعشة باللون الأبيض؛ حيث اعتمدت بيلا قميصاً من القماش، بقصّة دائرية من الرقبة وأكمام طويلة، والنصف الآخر من دون أكمام، ونسَّقت معها شالاً ملفوفاً على هيئة تنورة قصيرة، ومنقوشة بورود من ألوان عديدة، مع أشرطة طويلة من القماش باللون الأحمر الداكن.

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بيلا حديد ببدلة كاجوال

بيلا حديد ببدلة كاجوال - الصورة من حسابها على إنستغرام

لإطلالة عملية وأنيقة لمشاوير العمل أو المناسبات الرسمية؛ لديكِ هذه الإطلالة من بيلا حديد، حيث اعتمدت بدلة كاجوال باللون الأسود، من جاكيت من الجلد الأسود اللامع، وقميصاً أبيض مع بنطال من القماش باللون الأسود، ونسَّقت معهما رابطة عنق من الجلد باللون الأسود.

بيلا حديد بإطلالة كاجوال أنيقة

بيلا حديد ببدلة كاجوال - الصورة من حسابها على إنستغرام

نشرت بيلا حديد صورة لها، وهي ترتدي إطلالة كاجوال عصرية وأنيقة، حيث نسَّقت جاكيت من دون أكمام من الجلد الأسود، ومُصمَّم من ثلاثة أزرار من المعدن، مع قميص باللون الأبيض، وبنطال ذي أرجل واسعة من القماش باللون الأسود، مع رابطة عنق باللون الأسود، ونسَّقت مع هذه الإطلالة حقيبة كبيرة من الجلد باللون الأسود وسلسلة من المعدن؛ لتضفي لمحة جذابة.

بيلا حديد بإطلالة كاجوال جذابة

بيلا حديد بإطلالة كاجوال جذابة - الصورة من حسابها على إنستغرام

إطلالة أخرى لافتة شاهدنا بها بيلا حديد في منزلها، وقد نسَّقت فيها قميصاً مطاطياً من القطن من دون أكمام باللون الأصفر، وبنطالاً من القماش بدرجات اللون السماوي «الأزرق الفاتح»، وبأرجل واسعة مُرصَّعة بالورود متعددة الألوان والأشكال، ونسَّقت معها حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.

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