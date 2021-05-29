إطلالات مهيرة عبد العزيز بالأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - مما لا شك فيه ان مهيرة عبد العزيز إعلامية قديرة ولكنها حسناء وخبيرة موضة فهي تتقن ما يليق بها والأبيض يليق بها كثيراً فهو يبرز بشرتها البرونزية وشعرها الداكن ويحيطها بهالة من الجاذبية قلما يوفرها أي لون آخر.



كيف نسقت الإعلامية على شاشة MBC إطلالاتها البيضاء؟



اخترنا لك الخليج 365 سبع إطلالات لمهيرة باللون الأبيض لنتبين كيف تنسق هذا اللون وقد اخترنا لوكات عملية ونهارية ورسمية لتلبية كل المناسبات الاجتماعية.

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إليك 7 إطلالات بيضاء من مهيرة عبد العزيز:





اختارت مهيرة عبد العزيز عباءة بيضاء مطرزة بمهارة حرفية عالية وارخت شعرها المتموج على كتفيها.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام



اختارت إطلالة بيضاء تتألق من قماش أبيض ميتاليكي مزدان بخيوط براقة ونسقت حقيبة نيون فوشيا من فالتينو وحذاء من مالوني باللونين الفوشيا والفضي.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام

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بدت مهيرة راقية بقفطان مغربي الطراز مع قبعة من القماش نفسه ويتمتع بطول يمتد فوق كاحلها وبتطريز يدوي من الكروشيه عند أطرافه وجيوبه.. وقد انتعلت صندلاً فضياً يزدان بمشبك مرصع بكريستال شواروفسكي.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام



بدت مهيرة كالعروس تماماً في فستان من الغيبور الأبيض الذي يتمتع بأكمام طويلة مطرزة ويحمل توقيع جورج حبيقة. وقد وضعت حزاماً من الجلد البيض الرفيع معه.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام



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كما نسقت مهيرة معطفاً طويلاً من جلد الحمل من دون أكمام أبيض مع بلوزة بياقة عالية وسروال ضيق ابيض وحذاء متوسط العلو من اللون نفسه.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام



تحب مهيرة الإطلالات الكلاسيكية الراقية فنراها تختار البلوزة الحريرية المزودة بعقدة كبيرة عند الياقة معع اكمام طويلة منفوخة وترتدي معها السروال الكلاسيكي والحذاء المقفول.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام



وقد أحببنا بصورة خاصة فستان مهيرة الرسمي من الكريب الحريري المزود بكم واحد وبكاب يزدان بالتكسيرات.

الصورة من حساب الإعلامية مهيرة على انستغرام

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