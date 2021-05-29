كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - يبحث كثير من الرجال والشباب عن البدل الرسمية

و تُعد البدل من قطع الأزياء الأساسية فى خزانة كل رجل؛ لكى تمنحهم إطلالة كلاسيكية أكثر أناقة وفخامة، ويُمكن تنسيقها لحفلات الزفاف والمناسبات الرسمية، سواء لإطلالة نهارية أو مسائية؛ للحصول على إطلالة أنيقة عصرية للمناسبات،

وفي هذا الألبوم، سنقدم لك مجموعة من أشهر الماركات العالمية لموديلات بدل شبابية رسمية للمناسبات.

موديلات بدل شبابية رسمية للمناسبات

بدلة رسمية أنيقة من Brunello Cucinelli

بدلة رسمية أنيقة من Brunello Cucinelli

يفضل كثير من الرجال اعتماد البليزر المخمل؛ فقد أعجبنا هذا التصميم من ماركة Brunello Cucinelli، لبدلة كاملة من اللون الرمادي الداكن، مكونة من بليزر مقلم بطريقة أنيقة وراقية، بخطوط من اللون الأبيض، ومصممة بياقة عريضة وجيوب أمامية ذات أغطية عريضة، مع اثنين من الأزرار باللون الأسود وقميصٍ أبيض، وبنطلون من القماش بنفس شكل ولون البليزر؛ إضافة إلى كرافتة من اللون الرمادي الفاتح، مع حذاء لامع أسود اللون لتكمل أناقة المظهر.

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بدلة رسمية من Eleventy

بدلة رسمية من Eleventy

قدمت ماركة Eleventy العديد من البدل الرسمية الأنيقة، قد أعجبنا منها هذا التصميم لبليزر كاروهات باللون الرمادي الفاتح ومربعات ذات لون أسود، مصممٍ بياقة عريضة وجيوب أمامية ذات أغطية عريضة، مع منديل باللون الأسود وزرار واحد أبيض اللون، مع بنطلون من اللون الأبيض الناصع وقميصٍ لبني؛ إضافة إلى كرافتة من نفس لون منديل الجيب، وليكمل تناسق البدلة يمكنك تنسيقها مع حذاء باللون الأسود.

بدلة من المخمل باللون الأزرق من Emanuel Ungaro

بدلة باللون الأزرق من Emanuel Ungaro

لإطلالة أكثر عصرية وأناقة، قدمت ماركة Emanuel Ungaro هذا التصميم الأنيق لبليزر مخمل باللون الأزرق الداكن، مُصمم من ياقة عريضة باللون الأسود، مع زرار واحد باللون الأسود، وقميصٍ باللون الأبيض، مع بنطلون نفس لون البليزر.

بدلة رسمية أنيقة من Brioni

بدلة رسمية أنيقة من Brioni

يفضل كثير من الرجال اعتماد البدل ذات البليزر المخمل؛ فقدمت ماركة Brioni العديد من التصاميم العصرية، قد أعجبنا هذا التصميم لبليزر من المخمل باللون الأسود مع ياقة عريضة.

صُمم البليزر من القماش المخمل غير اللامع، مع بطانة من الساتان، وياقة عريضة إضافة إلى جيوب أمامية كبيرة، مع قميصٍ باللون الأخضر المينت، وبنطلون قماش باللون الأبيض، مع بابيون باللون الأبيض، وحذاء لامع باللون الأسود.

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