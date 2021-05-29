بودرة فيتامين سي للوجه وفوائدها الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مايو 2021 01:34 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، قد يكون من الصعب التنقُّل بين المنتجات اللامتناهية التي تدّعي أنَّها تحمي بشرتك من الشيخوخة، وتُعزِّز صفاء بشرتك وتخلصها من الشوائب مرة واحدة وإلى الأبد. ويبقى الخيار الأفضل لبشرة نضرة وشابة، هو اللجوء إلى إستخدام بودرة فيتامين سي للوجه؛ لما لها من فوائد مُذهلة ورائعة للوجه.



بودرة فيتامين سي للوجه بخلطات طبيعية

فيتامين سي للوجه وكيفية تحضيره بخلطات طبيعية

إليك، خلطات طبيعية من بودرة فيتامين سي للحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من الجفاف ولتعزيز الجمال من الداخل إلى الخارج.



مصل للوجه من بودرة فيتامين سي

مصل للوجه من بودرة فيتامين سي لتعزيز صحة البشرة

يُطبّق مصل فيتامين سي على البشرة لحمايتها من علامات التجاعيد والمحافظة على الرطوبة وتفتيحها وجعلها نضرة.

المكوّنات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين سي.

وعاء زجاجي صغير.

ملعقة من الماء المقطر الساخن.

علبة زجاجية بنية اللون أو ذات لون أزرق غامق.

خفاقة بلاستيكية.

قمع صغير.

ملعقة طعام كبيرة، وملعقة طعام صغيرة.

طريقة التحضير والإستخدام:

نضيف في الوعاء الزجاجي ملعقة واحدة من الماء الساخن، ونضيف عليها نصف ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين سي، وتُخلط هذه المكوّنات جيداً. يُضاف الخليط الناتج في العلبة الزجاجية ذات اللون البني أو الأزرق الداكن وذلك باستخدام القمع لتجنب تسرب الخليط من العلبة، ويُغلق ويُحفظ في الثلاجة ويمكن تخزينه لمدة أسبوعين.

ملاحظة: البرودة والظلمة التي توفرها الثلاجة تساعد في الحفاظ على المصل المصنوع لمدة أسبوعين، ويمكن إعادة صناعة المصل كل أسبوعين. كما يُنصح بعمل فحص الحساسية على باطن ساعد اليد قبل استخدام المصل.



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كريم للوجه مقاوم لعلامات الشيخوخة من بودرة فيتامين سي

يُفيد كريم فيتامين سي في تعزيز صحة البشرة وزيادة نعومنها

يمنح فيتامين سي البشرة النضارة والحيوية، ويقلل من فقدان الماء في خلايا الجلد ويزيد من نعومتها ومرونتها.

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من بودرة فيتامين سي.

ملعقة كبيرة من الماء مقطر.

ملعقتان كبيرتان من الجليسرين النباتي.

وعاء زجاجي.

علبة ذات لون غامق.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين سي مع ملعقة كبيرة من الماء المقطر في وعاء، ويجب الحرص على أن يخلط المزيج بشكل جيد، والمزيج صالح للاستخدام لمدة أسبوعين عندَ الاحتفاظ به في الثلاجة. تضاف ملعقتان كبيرتان من الجليسرين إلى المزيج، والجليسرين يرطب الجلد ويجعل المزيج سلساً، ويصبح المزيج صالحاً لمدة شهر عند إضافة الجليسرين. يصب المزيج في علبة ذات لون غامق ويحفظ في الثلاجة، حيثُ إنّ الضوء يقلل فعالية فيتامين سي ويؤكسده.

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مصل مرطب للوجه من بودرة فيتامين سي

مصل مرطب من فيتامين سي لحماية البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين

يُساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي تحتاجه البشرة، كما يُزيل الاحمرار والالتهاب، والبقع والأضرار الناتجة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

المكوّنات:

نصف ملعقة من مسحوق فيتامين سي.

ملعقتان كبيرتان من الجليسرين النباتي، أو من الزيوت التي لا تسد المسامات مثل: زيت الأركان، أو زيت عباد الشمس، أو زيت القنب، أو زيت الأذريون.

ملعقة كبيرة من الماء المقطر الساخن.

ربع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

5 قطرات من الزيت الأساسي، ويمكن اختيار أي زيت مثل: الخزامى، اللبان، زيت الورد، أو زيت إبرة الراعي.

وعاء زجاجي.

شوكة أو خفاقة صغيرة.

قمع صغير.

علبة زجاجية ذات لون داكن.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط نصف ملعقة من مسحوق فيتامين سي مع ملعقة من الماء الساخن في وعاء. تضاف ملعقتان من الزيت أو الجليسرين إلى الخليط. تضاف ربع ملعقة صغيرة من فيتامين E إلى الخليط، وهو عنصر اختياري ولكنه يساعد على تليين البشرة. تضاف 5-6 قطرات من الزيت العطري إلى الخليط، والزيت أيضاً اختياري، ولكنه يضيف رائحة إلى الخليط ويعزز خصائص فيتامين سي في المصل. تخلط المكوّنات بشكل جيد باستخدام الخفاقة أو الشوكة حتى تندمج، ومع مرور الوقت ينفصل الماء عن الزيت ولهذا يجب رج العلبة قبل كل استخدام. يستخدم القمع لنقل الخليط إلى العلبة ذات اللون الغامق، ويحفظ في الثلاجة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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